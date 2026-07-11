Um hábito específico no banheiro pode contribuir para o mau cheiro.

Decoração
Julia Perez
Photo d'illustration : Francesca Tosolini / Unsplash

Você acha que os maus odores no seu banheiro são causados apenas por má ventilação ou limpeza inadequada? Um hábito que muitos de nós temos inconscientemente também pode contribuir para o problema. Um estudo científico destaca uma prática diária que favorece a proliferação de bactérias no ambiente: a presença do vaso sanitário no banheiro.

Esse reflexo que muitos de nós temos

Essa situação se aplica a residências onde o banheiro e o lavabo compartilham o mesmo cômodo. Em muitas casas, o vaso sanitário é separado, o que naturalmente limita a disseminação de microgotículas em toalhas, escovas de dente ou outros itens de banheiro. Essa configuração também costuma ser considerada mais higiênica.

No entanto, quando o vaso sanitário é integrado ao banheiro, é comum dar descarga sem fechar a tampa. Essa ação aparentemente inofensiva pode ter consequências. Ao dar descarga, o vaso não apenas esvazia a bacia, como também cria uma corrente de ar que pode projetar minúsculas gotículas invisíveis por todo o ambiente. Esse fenômeno passa completamente despercebido, mas pode afetar a higiene do banheiro.

Microgotículas que se deslocam por toda a sala.

Pesquisadores da Universidade do Arizona , liderados pelo microbiologista Charles Gerba, investigaram essa questão em um estudo publicado no American Journal of Infection Control. Seu trabalho descreve o que os cientistas chamam de "nuvem do vaso sanitário". Quando a descarga é acionada, forma-se uma nuvem de microgotículas que pode transportar diversos microrganismos.

Essas partículas se depositam em superfícies próximas: no chão, nas paredes, na pia e até mesmo em objetos deixados no cômodo. É por isso que os pesquisadores recomendam sempre fechar a tampa do vaso sanitário antes de dar descarga e limpar regularmente o vaso sanitário e as superfícies ao redor.

Por que isso pode promover maus odores

O estudo concentra-se principalmente na dispersão bacteriana, mas esse fenômeno também pode contribuir para o desenvolvimento de odores persistentes. Uma vez depositados em superfícies úmidas, certos microrganismos encontram um ambiente propício ao seu crescimento. Toalhas úmidas, tapetes de banho, escovas de dente e outros objetos do dia a dia podem, portanto, tornar-se locais de proliferação bacteriana.

No entanto, algumas dessas substâncias são precisamente responsáveis pelos odores desagradáveis que podem se desenvolver em um banheiro. Embora não seja a única explicação possível, essa dispersão pode, portanto, contribuir para tornar o ambiente menos agradável.

Os passos certos para um banheiro mais "fresco"

A boa notícia é que alguns hábitos simples podem ajudar a limitar esse fenômeno.

  • O primeiro reflexo é fechar a tampa do vaso sanitário antes de cada descarga.
  • É aconselhável também ventilar o banheiro diariamente para reduzir a umidade, limpar regularmente o vaso sanitário e outras superfícies de uso frequente e deixar as toalhas secarem adequadamente após o uso.
  • Outra dica prática: evite guardar sua escova de dentes ao lado do vaso sanitário quando ambos estiverem no mesmo cômodo.

No fim das contas, fechar a tampa do vaso sanitário leva apenas um segundo, mas esse hábito simples pode ajudar a manter o banheiro mais limpo e agradável todos os dias. Como costuma acontecer com a higiene, são essas pequenas ações repetidas que podem ter um impacto real no seu conforto diário.

Julia Perez
Julia Perez
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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