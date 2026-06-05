Um truque simples pode ajudar a manter seu quarto mais fresco em dias quentes.

Com a chegada do calor, transformar sua casa em um refúgio fresco torna-se uma prioridade. A boa notícia é que um dos métodos mais eficazes não exige reformas nem equipamentos caros. Uma ação simples, comprovada cientificamente, pode fazer uma grande diferença no seu dia a dia.

O reflexo de adotar logo pela manhã

Costuma-se pensar que o calor entra principalmente pelo ar externo. Na realidade, o principal culpado costuma ser o próprio sol. Quando seus raios atravessam as janelas, aquecem as paredes, os móveis e os pisos, elevando rapidamente a temperatura interna.

Para minimizar esse efeito, a melhor estratégia é fechar completamente persianas , cortinas e venezianas antes das horas mais quentes. Janelas voltadas para o sul e oeste são particularmente afetadas. Essa prática é comum em muitas regiões mediterrâneas, onde já se sabe há muito tempo que bloquear o sol costuma ser mais eficaz do que tentar impedir a entrada do calor depois que ele já se instalou.

O que dizem os estudos

Pesquisadores investigaram o impacto real dessa prática. Um estudo publicado na revista Energy and Buildings comparou um cômodo com persianas totalmente fechadas a um com elas ligeiramente entreabertas. O resultado: mesmo uma pequena abertura reduz significativamente a eficácia da proteção solar. O ganho de calor aumentou em mais de 70% quando as persianas não estavam completamente fechadas. Em resumo, para aproveitar ao máximo esse efeito de resfriamento, o ideal é evitar frestas.

Pesquisas mais recentes também mostram que o gerenciamento otimizado do sombreamento solar pode reduzir significativamente a necessidade de ar condicionado em algumas residências.

A sensação de frescor também desempenha um papel à noite.

Fechar as persianas durante o dia é um ótimo ponto de partida, mas o truque funciona ainda melhor quando combinado com uma boa ventilação durante as horas mais frescas.

Assim que a temperatura externa cair abaixo da temperatura interna da sua casa, abra todas as janelas e persianas . Se possível, crie uma corrente de ar cruzada entre duas aberturas localizadas em lados opostos da casa. Essa circulação de ar ajuda a dissipar o calor acumulado durante o dia e proporciona uma sensação de frescor natural.

Alguns gestos que fazem toda a diferença

Para potencializar os efeitos desse método, alguns hábitos podem ser adotados:

Desligue os aparelhos e equipamentos que não estiverem em uso e que estiverem em modo de espera, pois eles emitem calor sem que você perceba.

Use lençóis de algodão ou linho, que são materiais agradáveis e respiráveis.

Coloque um pano levemente úmido na frente de um ventilador para promover um efeito refrescante por meio da evaporação.

Sempre que possível, opte por materiais ou revestimentos refletivos que limitem a absorção de calor pelo edifício.

Resumindo, com ondas de calor cada vez mais frequentes, cada grau economizado conta. Fechar as persianas logo pela manhã pode parecer trivial, mas esse simples hábito ajuda a manter um ambiente interno mais confortável ao longo do dia. Sem necessidade de instalação especial, sem consumo extra de energia e sem impacto no seu orçamento, essa simples medida é uma das melhores maneiras de se refrescar neste verão.