Sua casa está superaquecendo? Esta dica surpreendente pode lhe interessar.

Neste momento, toda a França está sofrendo com o calor intenso. Em algumas regiões, as temperaturas são mais altas do que no Saara. Mesmo que você feche as persianas ao amanhecer e ventile a casa a noite toda, se você vive em uma onda de calor sufocante, o calor ainda vai entrar, apesar de todos os seus esforços para baixar a temperatura. E como nem todo mundo pode comprar um ar-condicionado, este acessório, que ninguém havia considerado antes durante uma onda de calor, pode ser a solução ideal para aliviar o calor.

O cobertor de sobrevivência, uma proteção barata contra o calor.

Ao consultarem a previsão do tempo, os franceses esperam que as temperaturas caiam e quase anseiam pelo clima de inverno e pelas manhãs frias de primavera. Nunca sonharam tanto com uma chuva refrescante como agora. A França está em alerta vermelho há uma semana, batendo recordes de calor um após o outro. Nenhuma região do país escapou, nem mesmo a Bretanha, outrora um refúgio de frescor, nem o Norte, conhecido por seus céus cinzentos e baixos níveis de insolação.

Os meios de comunicação dedicam reportagens inteiras a esta onda de calor aparentemente interminável, enfatizando constantemente seu caráter sem precedentes. As temperaturas atuais estão em linha com as previsões meteorológicas para 2050. De fato, apenas 1,2% do planeta registrou temperaturas mais altas que as da França na última segunda-feira. E os ventiladores já não são suficientes para proporcionar qualquer ventilação ou criar sequer uma aparência de fluxo de ar. A temperatura interna é quase idêntica à da sombra, especialmente se você mora em uma casa mal isolada. A sensação é realmente de estar vivendo em uma casa de papelão.

Hoje em dia, os moradores das cidades, confinados em selvas de concreto, estão investindo em aparelhos de ar condicionado de última geração. No entanto, com esse aumento na popularidade, os preços quadruplicaram. Alguns se mudaram para a garagem ou improvisaram um catre no porão, enquanto outros buscaram soluções caseiras online. E o cobertor térmico de emergência provou ser uma ótima descoberta para combater o calor. Esse acessório, usado em situações extremas para aquecer pessoas com hipotermia, também possui um lado refrescante que reflete a radiação solar e limita o superaquecimento em dias quentes .

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por ANTHONY (@anthonynieto1)

Uma forma de aumentar a temperatura em até 7°C em casa.

Durante esta onda de calor quase apocalíptica, manter as persianas fechadas e ficar em casa no escuro é praticamente inútil. Até as noites são insuportavelmente quentes. Os efeitos das mudanças climáticas são claramente sentidos. Portanto, temos que improvisar com o que temos. Segundo seus defensores, forrar as janelas de uma casa com um cobertor térmico de sobrevivência pode reduzir a temperatura em 7°C. Não é pouca coisa.

Uma manta de sobrevivência pode não ser tão esteticamente agradável quanto cortinas bordadas, mas funciona como uma barreira térmica, refletindo o calor como um escudo. Custando menos de €5 em farmácias e, às vezes, até mesmo distribuída gratuitamente durante treinamentos de primeiros socorros ou outros eventos preventivos, a manta de sobrevivência comprova seu valor e garante seu conforto neste clima escaldante. No entanto, existem algumas boas práticas a serem seguidas para aproveitar ao máximo essa inovação de bolso, geralmente relegada ao porta-luvas. Veja como usá-la corretamente:

Cole-o na parte externa da janela com adesivo para impedir a passagem dos raios solares e feche as persianas, se houver. O criador do conteúdo do vídeo alerta: "O calor fica retido contra o vidro e o choque térmico pode fazer com que o vidro duplo se estilhace."

Certifique-se de que o material refletor do cobertor de sobrevivência não ofusque os vizinhos do outro lado da rua nem obstrua a visibilidade nas estradas.

A pescada (Minhadon white) também é eficaz em climas quentes.

Ao pesquisar dicas para aliviar o calor usando palavras-chave nas redes sociais, você pode ter se deparado com vídeos de pessoas criativas repintando suas janelas de branco. Não, não se trata de uma nova moda de decoração , nem de uma técnica de camuflagem para se proteger de olhares curiosos. Essa substância semelhante a tinta é nada menos que o branco Meudon. Apenas mais um mito popular para sufocar um pouco menos em casas que parecem um espeto de churrasco.

Trata-se de um pó branco muito fino, composto principalmente de carbonato de cálcio, a mesma substância do giz usado em quadros-negros. Originalmente, era extraído das pedreiras de Meudon, perto de Paris, daí o seu nome. O Branco de Meudon é geralmente misturado com um pouco de água para obter uma pasta ou um líquido espesso, sendo então aplicado com um pincel ou esponja. Depois de seco, forma um véu branco que reflete parte da luz solar. É um produto tão convincente que está esgotado até mesmo em lojas de materiais de construção.

As ondas de calor vêm e vão, cada uma diferente da anterior. Elas se intensificam ano após ano, obrigando a população em geral a se adaptar e repensar suas condições de vida. Se você não tem a sorte de morar em uma antiga casa de pedra ou ter uma piscina, essas soluções temporárias serão uma verdadeira salvação.