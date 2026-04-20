Este utensílio de cozinha pode abrigar mais bactérias dependendo do material de que é feito.

Você usa a tábua de corte quase todos os dias sem pensar: ela é um utensílio essencial na cozinha. No entanto, o material de que ela é feita pode influenciar a presença de bactérias. Madeira ou plástico, a escolha é mais complexa do que parece.

Madeira versus plástico: um duelo inesperado

Contrariamente à crença popular, nem todas as tábuas de corte são iguais no que diz respeito às bactérias. Pesquisas científicas destacaram uma diferença interessante entre as de madeira e as de plástico.

As tábuas de madeira possuem uma estrutura natural composta por fibras capazes de absorver umidade. Como resultado, alguns estudos mostram que elas podem eliminar até 99% das bactérias em poucos minutos. Ao penetrarem na madeira, os microrganismos ficam privados de água e nutrientes, o que limita sua sobrevivência.

Por outro lado, as tábuas de corte de plástico têm uma superfície lisa... pelo menos inicialmente. Com o tempo e o uso repetido da faca, surgem microarranhões. Essas pequenas fissuras tornam-se, então, o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias, que podem ser difíceis de remover durante a limpeza.

Isso realmente promove a proliferação de bactérias.

O material da sua tábua de corte não é tudo. A presença de bactérias também depende de como você cozinha e limpa seus utensílios. Certos alimentos, como carne crua, peixe ou vegetais não lavados, podem deixar microorganismos na superfície. Se a tábua estiver danificada, rachada ou mal limpa, essas bactérias podem se proliferar com mais facilidade.

Pesquisas sobre higiene alimentar mostram que tábuas de corte de madeira bem conservadas podem permanecer seguras para uso. Já as tábuas de corte de plástico são frequentemente preferidas em cozinhas profissionais, principalmente por suportarem lavagens em alta temperatura na máquina de lavar louça. Em outras palavras, não é apenas o que você usa, mas como você usa.

Bons hábitos a adotar diariamente

Boas notícias: você não precisa revolucionar sua cozinha para limitar os riscos. Alguns hábitos simples podem fazer toda a diferença.

Em primeiro lugar, recomenda-se o uso de tábuas de corte separadas para alimentos crus e cozidos. Isso ajuda a evitar a contaminação cruzada.

Em seguida, é essencial uma limpeza completa após cada utilização. Água quente, sabão e um bom enxágue são suficientes na maioria dos casos.

A secagem é igualmente importante. Uma tábua úmida pode favorecer o crescimento de bactérias, especialmente se for armazenada ainda molhada.

Por fim, lembre-se de verificar o estado das suas tábuas. Se elas apresentarem muitos cortes ou rachaduras, talvez seja hora de substituí-las.

Algumas recomendações de saúde também aconselham a desinfecção regular de superfícies, especialmente após o manuseio de carne crua.

Madeira ou plástico: qual escolher?

Em última análise, a escolha entre madeira e plástico depende principalmente dos seus hábitos e do seu nível de conforto na cozinha. Em ambos os casos, não há necessidade de buscar a perfeição ou se sentir culpado por cada pequeno descuido. Uma cozinha vivida, usada e adaptada ao seu ritmo é uma cozinha que reflete a sua personalidade. O segredo está em outro lugar: adotar técnicas simples, cuidar dos utensílios e cozinhar em um ambiente que lhe proporcione conforto.

Resumindo, o material da sua tábua de corte pode influenciar a presença de bactérias, mas a sua rotina de limpeza continua sendo o fator principal. Com alguns hábitos bem estabelecidos, você pode cozinhar com tranquilidade e aproveitar ao máximo o seu tempo na cozinha.