Essa enorme bola de fogo vista no céu europeu é tão intrigante quanto impressionante.

Vários europeus testemunharam recentemente um fenômeno espetacular no céu noturno. Um brilho intenso riscando a atmosfera foi observado em diversos países, despertando fascínio e questionamentos. Rapidamente compartilhadas nas redes sociais, essas observações levaram muitas testemunhas a publicar fotos e relatos de uma impressionante "bola de fogo" visível a centenas de quilômetros de distância.

Um fenômeno observado em vários países europeus.

O evento ocorreu na noite de 8 de março de 2026, por volta das 19h. Numerosas testemunhas relataram ter visto uma luz muito brilhante cruzando o céu por alguns segundos. Avistamentos foram relatados em diversas regiões da Europa, incluindo França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Alemanha.

O rastro luminoso, visível em uma vasta área geográfica, rapidamente atraiu a atenção de moradores e observadores do céu. Numerosos vídeos nas redes sociais mostram um objeto brilhante movendo-se rapidamente pela atmosfera antes de desaparecer, deixando para trás um rastro luminoso. Na Alemanha, os serviços de emergência também relataram ter recebido diversos telefonemas de pessoas surpresas ou preocupadas após avistarem esse fenômeno incomum.

☄️🇫🇷 Uma espetacular bola de fogo ilumina o céu francês e parte da Europa Ocidental! Na noite de 8 de março de 2026, uma bola de fogo particularmente brilhante cruzou o céu francês, criando um fenômeno breve, mas impressionante, visível de muitas regiões da França… pic.twitter.com/wgsrjuU01m — Xplora (@XploraSpace) 8 de março de 2026

Um possível meteoro muito brilhante

Para os especialistas em astronomia, a explicação mais provável é uma bola de fogo, um tipo específico de meteoro excepcionalmente brilhante. Um meteoro ocorre quando um fragmento de rocha espacial — chamado meteoroide — entra na atmosfera da Terra em alta velocidade. O atrito com o ar causa um aquecimento intenso, que cria um rastro brilhante visível do solo.

Quando o fenômeno é particularmente brilhante, é chamado de bola de fogo. Em alguns casos, esses objetos podem ser vistos até mesmo em plena luz do dia. Segundo especialistas, esses eventos são relativamente raros, mas não excepcionais, e podem ser observados simultaneamente em diversos países devido à sua altitude muito elevada.

Danos relatados na Alemanha

Em alguns casos, fragmentos de um meteoro podem sobreviver à passagem pela atmosfera e atingir o solo. Esses fragmentos são chamados de meteoritos. Na Alemanha, um possível fragmento teria danificado uma casa na cidade de Koblenz, segundo relatos divulgados pela mídia local. As autoridades indicaram que uma investigação está em andamento para determinar a origem exata do objeto. Os cientistas, no entanto, permanecem cautelosos, pois às vezes é difícil confirmar se um objeto encontrado no solo é de fato um meteorito.

[INFORMAÇÕES FORA DO SENA-MARÍTIMO] ☄ Um #speedster foi avistado neste domingo à noite no nordeste da França, Bélgica e Luxemburgo. Um objeto luminoso, uma espécie de "estrela cadente muito brilhante". O tipo de objeto será especificado nos próximos dias… pic.twitter.com/ppgPjfVUq4 - Météo76 (@meteo_76) 8 de março de 2026

Um fenômeno espetacular, porém natural.

As bolas de fogo frequentemente fascinam o público devido ao seu brilho e aparecimento repentino. No entanto, elas estão entre os fenômenos naturais ligados à atividade espacial ao redor da Terra. Diariamente, pequenas partículas de asteroides ou cometas entram na atmosfera terrestre. A maioria é tão pequena que se desintegra completamente antes de atingir o solo. Eventos altamente visíveis, como o observado recentemente na Europa, ainda são mais raros, mas permitem que os astrônomos estudem melhor a composição desses objetos a partir do espaço.

Em resumo, o aparecimento dessa espetacular bola de fogo no céu europeu despertou curiosidade e espanto entre as testemunhas. Embora várias hipóteses tenham circulado online, os especialistas consideram mais provável a explicação de um bólido, um meteoro particularmente brilhante que atravessa a atmosfera. Esse tipo de fenômeno serve como um lembrete de que nosso planeta é atravessado regularmente por fragmentos do espaço, que às vezes oferecem um espetáculo impressionante para os observadores do céu.