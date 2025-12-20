Esta modelo plus size se veste de caubói e causa sensação.

Search here...

Tabria Majors, uma modelo americana plus size com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, tornou-se uma figura influente no movimento de aceitação do próprio corpo. Há vários anos, ela usa o Instagram para mostrar que a beleza não é definida por padrões de tamanho e para encorajar mulheres a aceitarem seus corpos, independentemente de suas formas.

Um visual de cowboy brilhante

Recentemente, Tabria Majors compartilhou várias postagens em sua conta do Instagram sugerindo que adotou um visual de caubói para os shows da Beyoncé. Ela fez alusão à sua presença em várias datas da turnê, legendando as fotos: "ATL Noite 3 arrasando!! Vegas em seguida! Comentem 'caubói' para detalhes sobre o look! "

Outra publicação menciona "Cowboy Carter Houston foi tudo de bom!" ("Cowboy Carter Houston foi absolutamente incrível!"), uma referência direta ao universo de Beyoncé, acompanhada de inúmeras curtidas e comentários, destacando o entusiasmo de sua comunidade por essa escolha estilística inspirada na turnê.

Esse conteúdo gerou grande engajamento nas redes sociais e destacou a abordagem criativa e inclusiva de Tabria Majors, que não tem medo de explorar diversos estilos fora dos padrões usuais da moda. Por meio desses looks inspirados no estilo country, ela transmite uma mensagem positiva: independentemente do tipo de corpo, todos podem adotar esse estilo, se divertir com a moda, se vestir bem ou se vestir livremente como quiserem — e o resultado é incrível!

O impacto nos padrões da moda

Seja por meio de suas campanhas inclusivas com marcas renomadas ou de suas postagens nas redes sociais, Tabria Majors contribui ativamente para redefinir o cenário da moda, apresentando looks acessíveis a mulheres de todos os tamanhos. Ela se consolidou como uma figura inspiradora que celebra a diversidade corporal e incentiva a apropriação livre de tendências, sem restrições ou normas limitantes.

No Instagram, ela compartilha regularmente diferentes looks, inspirações de moda e momentos de sua vida pessoal e profissional, oferecendo à sua comunidade uma visão autêntica e desinibida de estilo. Através dessa ampla gama estilística — de looks glamorosos a produções mais casuais ou temáticas — ela mostra que a moda pode ser um espaço de expressão, diversão e autoconfiança, aberto a todos.

Ao adotar a estética country popularizada por Beyoncé, Tabria Majors prova mais uma vez que a moda não tem limites de tamanho nem regras rígidas. Seu sucesso se baseia não apenas em sua aparência, mas também na poderosa mensagem que transmite: todos têm o direito de se sentir bonitos, confiantes e livres para experimentar tendências. Tabria continua inspirando milhões de pessoas e promovendo mudanças duradouras nas atitudes da indústria da moda.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Com suas curvas generosas, esta modelo australiana irradia beleza.

