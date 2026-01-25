Search here...

Na praia, a modelo plus size Paloma Elsesser surpreende com um detalhe fashion super estiloso.

@palomija/Instagram

Paloma Elsesser, uma figura de destaque na moda inclusiva, continua a redefinir as regras. Recentemente, ela chamou a atenção com uma aparição marcante em um maiô preto cravejado de strass, consolidando mais uma vez seu lugar entre os ícones da moda contemporânea.

Um look preto com strass: um detalhe que muda tudo.

Conhecida por seu compromisso com a diversidade corporal na indústria da moda, Paloma Elsesser continua a ser notícia. Flagrada em uma praia com um maiô preto cravejado de strass brilhantes, a modelo americana plus size chamou a atenção com um look que era ao mesmo tempo simples e supermoderno.

O clássico maiô preto é reinventado aqui em uma forma sofisticada graças aos detalhes em strass. Em Paloma Elsesser, esta peça ganha uma nova dimensão: não apenas segue a tendência, como a redefine. Ao focar neste detalhe brilhante, a modelo americana plus size prova que elegância e ousadia podem coexistir em corpos que desafiam as normas impostas pela indústria tradicional.

Uma figura emblemática da mudança.

Paloma Elsesser não é apenas uma musa para grandes marcas – ela também é uma voz poderosa na luta por uma representação corporal mais justa e inclusiva. Desde sua estreia, ela defende uma moda mais inclusiva, tanto nas passarelas quanto em campanhas publicitárias. Essa escolha recente de vestuário, portanto, faz parte de uma abordagem mais ampla: afirmar seu direito à elegância, visibilidade e confiança, independentemente de suas medidas.

Uma tendência que está se consolidando além dos padrões convencionais.

O fascínio por detalhes brilhantes em trajes de banho não é novidade, mas sua adoção por figuras como Paloma Elsesser lhe confere uma nova dimensão. Ao destacar um maiô cravejado de strass, ela oferece uma alternativa chique e ousada para quem quer brilhar de uma forma diferente. A moda, aqui, torna-se um meio de expressão pessoal, um espaço de liberdade.

Em suma, Paloma Elsesser continua a provar que a moda não tem tamanho, apenas estilo. Ao adornar uma peça clássica de moda praia com strass, ela apresenta uma visão moderna, inclusiva e inegavelmente chique. Mais do que um simples look, esta produção é um manifesto: um manifesto de elegância assertiva, acessível a todos, e de uma indústria em evolução rumo a uma maior diversidade e representatividade.

Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
