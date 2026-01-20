Search here...

Essa modelo curvilínea está causando sensação com um vestido que apresenta um detalhe inesperado.

A modelo britânica Alva Claire, conhecida por seu compromisso com a diversidade corporal na moda, foi notícia esta semana. Flagrada em um evento em Londres, ela usava um vestido preto cujo detalhe principal — um capuz integrado — cativou particularmente os internautas. Uma silhueta minimalista, porém inesperada, que redefine os códigos tradicionais de elegância.

Um vestido preto… com capuz

O vestido em questão, curto e estruturado, aposta em linhas retas e um corte ajustado. O tecido de cetim preto abraça a silhueta, mas é o capuz, que cai suavemente sobre os ombros de Alva Claire, que chamou a atenção de todos. Esse detalhe, mais frequentemente associado a peças streetwear ou utilitárias, injeta uma dose de modernidade em uma peça clássica. Combinado com scarpins pretos e maquiagem discreta, o look destaca a atitude confiante da modelo Alva Claire, que exala, sem esforço, um estilo elegante e assertivo.

Uma silhueta que desafia o status quo.

Alva Claire ganhou destaque em 2020 após desfilar para a grife de luxo Versace, tornando-se uma das primeiras modelos plus size a brilhar na icônica passarela. Desde então, ela personifica uma nova geração de modelos que redefine os padrões de beleza na indústria da moda. Natural de Londres, ela frequentemente expressa seu desejo de representar "aquilo que nunca viu nas revistas quando era mais jovem".

Com essa aparição em um vestido com capuz, ela continua a borrar as fronteiras entre estilos – combinando a elegância clássica de um vestidinho preto com um acessório mais urbano. É uma forma de nos lembrar que a moda não se limita a uma única silhueta ou a um código de vestimenta rígido.

Uma recepção muito memorável

Nas redes sociais, as reações foram inúmeras. Alguns internautas elogiaram o look como "ousado e chique", enquanto outros destacaram "o conforto visual e o poder simbólico do capuz": uma forma de alguns "reapropriarem seus corpos e seu espaço".

Estilistas também comentaram sobre o look: "O detalhe do capuz quebra a imagem clássica do vestidinho preto, dando-lhe uma dimensão quase cinematográfica", observou uma colaboradora da revista britânica Grazia. A escolha de um corte fluido e um detalhe atípico reflete uma tendência vista em diversas passarelas: a de um estilo chique e descomplicado, capaz de incorporar elementos do streetwear sem perder a sofisticação.

Uma presença coerente com os seus compromissos.

Embora o look tenha causado sensação, ele se encaixa perfeitamente na abordagem estilística de Alva Claire, conhecida por suas escolhas de moda ousadas e inclusivas. Seja no tapete vermelho ou no campo, a modelo costuma escolher peças que valorizam suas curvas sem jamais escondê-las.

Em resumo, Alva Claire participa regularmente de discussões sobre o lugar dos corpos marginalizados na indústria da moda e se manifesta sobre a representação de mulheres negras, gordas e queer. Seu modo de se vestir, longe de ser neutro, torna-se, assim, uma ferramenta de expressão pessoal e política.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
"Ela parece uma corça": o olhar desta modelo espanhola fascina os internautas.

