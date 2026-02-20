Esta modelo posa com uma das cores principais de 2026 e causa sensação.

O amarelo manteiga está se consolidando como uma das cores estrela de 2026. Suave, luminoso e inegavelmente moderno, recentemente conquistou a atenção de todos graças à atriz, modelo e personalidade da televisão britânica Helen Flanagan. Ao adotar esse tom delicado, ela prova que cores da moda favorecem todos os tipos de corpo, desde que sejam usadas com confiança.

Amarelo manteiga, o tom que iluminará 2026.

Mais sutil que um amarelo vibrante, menos fria que um pastel clássico, essa cor encontra o equilíbrio perfeito entre calor e suavidade. Diversos veículos de mídia especializados, incluindo Vogue e Harper's Bazaar, a incluíram entre as cores-chave para 2026. Após anos dominados por paletas neutras e minimalistas, a moda está abraçando tons otimistas, capazes de transmitir conforto e energia visual.

O amarelo manteiga personifica perfeitamente essa tendência. Ele captura a luz sem agredir os olhos, ilumina a silhueta e combina com uma ampla gama de tons de pele. Foi com isso em mente que Helen Flanagan escolheu usar essa tonalidade durante um ensaio fotográfico muito aclamado, que você pode ver abaixo.

Uma silhueta realçada pela luz.

Nas fotos compartilhadas, Helen Flanagan posa com confiança em um conjunto meticulosamente estruturado. O corte valoriza sua silhueta, enquanto o tecido leve brinca com a luz. O amarelo-manteiga transforma instantaneamente seu visual, trazendo frescor, modernidade e luminosidade.

Ao contrário da crença popular, tons claros não são exclusivos de um tipo de corpo específico. O que faz a diferença é o equilíbrio entre o corte, o tecido e a postura. A roupa escolhida acentua as linhas do corpo sem restringi-las, destacando uma silhueta confiante. A beleza completa o conjunto: cabelo solto, maquiagem luminosa e delicados reflexos rosa. Tudo é pensado para complementar a cor sem sobrepô-la. O resultado é contemporâneo, natural e inspirador.

Cores otimistas no centro das tendências

As passarelas da primavera/verão confirmaram o retorno dos tons luminosos. Vestidos fluidos, conjuntos coordenados, tricôs leves e acessórios abraçaram nuances quentes e reconfortantes. O amarelo manteiga se encaixa perfeitamente nessa tendência geral: evoca luz natural, suavidade e uma sensação de otimismo. Fácil de combinar, pode ser usado da cabeça aos pés para um look ousado ou em pequenos toques para dar vida a uma produção mais clássica. Seja em um terno, um vestido ajustado ou uma blusa simples, adiciona uma dimensão contemporânea sem parecer exagerado. Helen Flanagan, portanto, não está apenas adotando uma cor da moda; ela personifica uma maneira de usá-la com naturalidade e confiança.

2026, o ano da afirmação luminosa

Além da própria tonalidade, essa aparência reflete uma evolução mais ampla na indústria da moda. As tendências não são mais ditadas por regras rígidas. Elas estão se tornando ferramentas de expressão pessoal. A cor desempenha um papel central nessa dinâmica: permite afirmar um estilo, um estado de espírito, uma energia.

Embora Helen Flanagan se encaixe nos padrões tradicionais de modelo, sua escolha serve como um lembrete de que as tendências não se limitam a um único tipo de corpo. Todos podem adaptar as paletas da estação para que se adequem ao seu próprio físico e personalidade. A moda se torna um espaço para experimentação e diversão, bem distante de regras rígidas.

Em última análise, o burburinho em torno desta sessão fotográfica transcende o mero apelo visual. Reflete um desejo coletivo por luz e autoexpressão. Após períodos marcados pela contenção, a cor retorna como uma linguagem positiva. Ao escolher o amarelo manteiga, Helen Flanagan personifica energia, confiança e autoafirmação.