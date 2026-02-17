Em uma praia brasileira, esta modelo "curvilínea" exibe suas curvas.

Leslie Sidora, uma modelo francesa "curvy" de origem mauriciana e brasileira, ilumina o Instagram em uma praia icônica do Brasil, com o Pão de Açúcar (montanha na entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, Brasil) como um cenário espetacular.

Um look de verão

Neste carrossel de fotos, Leslie Sidora aparece primeiro em uma selfie no espelho em um banheiro limpo e iluminado, vestindo um biquíni branco que valoriza sua silhueta. Em seguida, ela caminha descalça na areia, de frente para as ondas e montanhas sob um céu nublado. Seu coque alto natural e o sorriso completam uma imagem luminosa e serena, onde a luz suave do ambiente destaca sua presença radiante.

Em suas postagens, Leslie escreveu: "Look que mal posso esperar para usar de novo depois do inverno", uma nota otimista que reflete a atual temporada de inverno e promete o retorno do clima mais quente.

Os fãs estão totalmente maravilhados.

As reações de seus seguidores foram de puro entusiasmo: corações, chamas e comentários como "🔥🔥" , "Tão linda!" , "Rainha" e "Perfeição" elogiaram sua confiança e presença magnética. Eles celebraram uma beleza inclusiva e poderosa que inspira a autoaceitação, transformando esta publicação em um verdadeiro impulso de positividade corporal.

Nesta praia brasileira, Leslie Sidora exibe uma figura radiante e curvilínea, com um visual praiano atemporal. Sua legenda nostálgica e as imagens ensolaradas aquecem os corações no auge do inverno, convidando-nos a sonhar com o verão e a autenticidade.