"Olhos de corça": o olhar desta modelo espanhola é cativante.

Cindy Kimberly, uma modelo espanhola de origem holandesa conhecida como @wolfiecindy no Instagram, está causando furor na internet com uma selfie recente onde seu olhar é "particularmente hipnótico", segundo seus seguidores. Na foto, seus olhos parecem ainda mais expressivos do que o normal, realçados por uma maquiagem sutil com cílios alongados e tons suaves. Os fãs a estão elogiando bastante, comparando-a a "uma corça".

Um olhar que cativou por muito tempo.

Cindy Kimberly está acostumada a comentários sobre seus olhos levemente amendoados, frequentemente descritos como "de corça" ou "surreais". Nesta nova foto, o efeito é acentuado pela luz natural, blush rosado e lábios brilhantes, criando uma profundidade onírica. Nascida na Holanda, mas criada na Costa Blanca, na Espanha, ela alcançou a fama em 2015 graças a uma publicação de Justin Bieber ( "Meu Deus, quem é essa!!!" ). Hoje, com mais de 7 milhões de seguidores, ela é modelo e ícone da moda, aparecendo em capas de revistas.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

As reações apaixonadas dos fãs

Os comentários não param de chegar: "Olhos de corça perfeitos", "Ela parece uma heroína de conto de fadas", "Seu olhar derrete meu coração todas as vezes". Internautas apontam que esta foto leva o efeito ao extremo, com tutoriais no TikTok ensinando a recriar esse olhar viral de "olhos de corça". Muitos a veem como uma "musa romântica" e observam que suas selfies constantemente lançam tendências de beleza.

Seu estilo e sua ascensão

Cindy se destaca em retratos artísticos, frequentemente compartilhando suas criações. Sua maquiagem característica — olhos marcados e lábios naturais — complementa perfeitamente seus traços hispano-indonésios. De babá a influenciadora, ela já desfilou nas passarelas de Madri, colaborou com marcas e fundou a Loba, uma linha de roupas moderna e personalizada.

Esta foto de Cindy Kimberly confirma seu poder de fascinar: uma simples selfie onde seus olhos expressivos cativam mais do que nunca. Além da repercussão, ela personifica uma beleza atemporal que inspira milhões, provando que seu olhar continua sendo seu maior trunfo nas redes sociais.