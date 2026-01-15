Search here...

Uma pulseira para complementar seu lenço: o truque chique que todo mundo vai copiar.

Dicas de silhueta
Émilie Laurent
Durante o inverno, os cachecóis são peças essenciais em muitos looks. Este acessório, por mais aconchegante que seja, nem sempre é fácil de usar no pescoço. No entanto, uma pulseira simples pode transformar completamente o visual do seu cachecol e dar-lhe o toque de elegância que faltava. Em vez de jogá-lo descuidadamente sobre o ombro ou amarrá-lo às pressas debaixo do queixo, personalize-o com suas pulseiras mais bonitas (ou argolas de cortina).

Uma pulseira em um lenço para um toque extra de glamour.

Você o enrola na cabeça de forma meio desleixada, deixa-o pendurado de cada lado do casaco ou o amarra às pressas quando está com pressa. Um cachecol é incrivelmente útil neste clima frio, mas nem sempre sabemos como incorporá-lo aos nossos looks.

Você pode pensar que não existe um manual de instruções para usar um lenço corretamente. Pense de novo! Há inúmeros tutoriais práticos online para combiná-lo com bom gosto e dar um toque sofisticado ao visual. Nas redes sociais, o lenço revela toda a sua versatilidade. Infinitamente adaptável, é uma excelente ferramenta para a criatividade e se presta a qualquer estilo.

Algumas pessoas usam como um capuz aconchegante, enquanto outras quase dobram as pontas como origami, amarrando-as em um fofo e kawaii. O cachecol não é sofisticado por si só, mas você pode dar um toque de elegância com uma joia que costuma usar no pulso: uma pulseira. Como? Simplesmente passe a pulseira pelo cachecol e esconda as pontas para dentro, criando um charmoso efeito cruzado. A pulseira se integra perfeitamente ao tecido, adicionando um toque de elegância inesperada a esta peça casual.

O truque que adiciona um toque de estilo sem esforço.

O cachecol foi concebido principalmente para proteger o pescoço e reforçar blusas de gola alta no auge do inverno, não para virar figurinha carimbada nas redes sociais. Ele é funcional antes de ser estiloso. No entanto, graças à pulseira, ganha presença e se torna um adorno por si só. São os pequenos detalhes que fazem toda a diferença.

Tenha cuidado, também existem algumas regras de moda a seguir aqui. Não pegue a primeira pulseira que encontrar na gaveta. Para alcançar a sofisticação, é preciso bom senso e lógica. Você precisa de uma pulseira estruturada: uma pulseira rígida, uma pulseira bracelete ou uma com formas orgânicas para adicionar dimensão. Para um visual impecável, certifique-se de seguir a teoria das cores e escolher tons complementares. Por exemplo, se estiver usando um lenço verde, escolha uma pulseira em tons quentes como taupe ou bordô.

Outras alternativas utilizando quaisquer recursos disponíveis

Não tem uma pulseira à mão, a não ser aquela que sua sobrinha de cinco anos fez com macarrão? Todo problema tem uma solução. E na moda, improvisar é praticamente obrigatório. Em vez de uma pulseira, você pode usar presilhas de cortina. É verdade que esse acessório decorativo é menos sofisticado e mais minimalista, mas cumpre perfeitamente a função de prender seu lenço com estilo.

E para um visual chique sem gastar muito, você também pode vasculhar as gavetas da cozinha e transformar um porta-guardanapo em um acessório icônico. Aliás, existem modelos de altíssima qualidade disponíveis, adornados com pérolas ou folhas de louro. Liberte o Jean Paul Gaultier que há em você.

Este truque sofisticado também funciona com lenços. No entanto, como o tecido é mais fino e menos volumoso, você deve trocar a pulseira por um anel. E, novamente, dependendo do estilo da joia, você pode elevar o seu visual. Um anel barroco em um lenço de seda com estampa de bolinhas cria a ilusão de uma roupa sofisticada e cara .

Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
Este jeito de usar um lenço fará você esquecer todos os outros.

