Este jeito de usar um lenço fará você esquecer todos os outros.

Longe de ser um simples acessório prático, o cachecol se torna a peça central de um look de inverno assim que é amarrado no estilo "balaclava". Essa forma de usá-lo, vista em todos os lugares nas redes sociais, combina o máximo de aquecimento com um visual de alta costura.

O "lenço balaclava": o truque que muda tudo

A ideia: transformar um cachecol clássico em uma balaclava improvisada que cubra o pescoço, a nuca e o topo da cabeça. Em vez de usar um gorro e um cachecol sobrepostos, um único acessório é suficiente para envolver toda a parte superior do corpo em um casulo de tricô. Essa forma de usar um cachecol se inspira tanto na balaclava, tão em alta nas últimas temporadas, quanto no lenço amarrado no cabelo como Brigitte Bardot ou Audrey Hepburn, mas em uma versão mais aconchegante e contemporânea.

O truque pode ser feito em apenas alguns passos:

Enrole o lenço uma ou duas vezes em volta do pescoço, deixando uma ponta mais comprida que a outra.

Levante o painel mais comprido em direção à parte de trás da cabeça, como um capuz, e depois traga-o ligeiramente para a frente para emoldurar o rosto.

O resultado: a nuca, as orelhas e o topo da cabeça ficam protegidos, sem o efeito "envoltório" ou um chapéu que achata o cabelo. O volume do lenço cria um lindo caimento ao redor do rosto, ideal para usar sobre um casaco estruturado.

Por que essa forma de usar um lenço é tão atraente?

Essa técnica é popular porque atende a todos os requisitos:

Mantém você realmente aquecido, cobrindo todas as áreas sensíveis ao frio (orelhas, garganta, nuca).

É modular: você pode abaixar o painel da cabeça como uma gola simples assim que entrar, sem precisar remover um chapéu extra.

Visualmente, o "lenço balaclava" traz um toque de moda imediato, especialmente com lenços longos e grossos que criam um efeito de capa ao redor dos ombros.

Com a balaclava, o cachecol deixa de ser apenas um escudo contra o frio e se torna parte integrante da silhueta. Ela estrutura a parte superior do corpo, emoldura o rosto e confere um toque retrô de Hollywood, especialmente quando usada com óculos de sol e um casaco bem cortado. O suficiente para transformar qualquer saída no frio em um momento estiloso.