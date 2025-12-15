Search here...

Este gesto de moda tipicamente francês que todos estão copiando nesta temporada.

Tendências da moda
Fabienne Ba.
O elegante nó de um lenço na cabeça ou no pescoço, um ritual parisiense dos anos sessenta, está mais uma vez conquistando o street style e as redes sociais, exalando um ar refinado sem esforço. Criadores de conteúdo internacionais estão lançando diversos tutoriais para ajudar a dominar esse detalhe icônico do chique francês.

Herança Bardot e Hermès

Brigitte Bardot popularizou o lenço de seda amarrado na cabeça, com suas franjas divertidas e biquinho travesso, enquanto a Hermès o transformou em um acessório de luxo desde 1937 com seus lenços icônicos. Esse gesto fashion captura a essência do estilo francês: elegante, atemporal e instantaneamente reconhecível.

Adaptações de inverno elegantes

Em climas mais frios, o cachecol é enrolado no pescoço com uma das pontas caindo sobre a cabeça como um gorro moderno, proporcionando calor e elegância. Outro clássico: o pequeno cachecol quadrado, enrolado várias vezes e discretamente amarrado, inspirado no estilo neoburguês dos anos 70, para um toque de sofisticação no dia a dia.

Explosão no TikTok e no estilo de rua

Tutoriais para o "cachecol ao estilo francês" estão se multiplicando, do verão ao inverno aconchegante, democratizando esse conhecimento entre uma geração ávida por um visual elegante. Das passarelas aos parisienses, esse detalhe viral transcende idades e fronteiras, confirmando a influência da moda francesa.

Mais do que um simples acessório, o lenço com nó à francesa se consolidou como uma verdadeira linguagem estilística, sutil e universal. Transcendendo décadas sem jamais perder seu encanto, ele comprova que a elegância não reside em tendências passageiras, mas em gestos perfeitos. Fácil de adotar e infinitamente adaptável, esse detalhe icônico continua a cativar o mundo, lembrando-nos que o chique francês muitas vezes reside na arte de dizer "menos é mais".

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
