Anos depois, a antiga cabeleireira de Lady Diana revela sua rotina de beleza.

Anos após sua morte, Lady Diana continua a inspirar com sua elegância atemporal e beleza singela. Richard Dalton, seu antigo cabeleireiro , revela agora a rotina diária da princesa e o que a fazia parecer tão natural e acessível.

Beleza natural do dia a dia

Richard Dalton trabalhou com Diana por mais de uma década. Segundo ele, a princesa não usava maquiador profissional na maioria de suas aparições. Ela preferia aplicar seus próprios produtos, mesmo quando ele arrumava seu cabelo. Apenas algumas ocasiões especiais, como retratos oficiais ou sessões de fotos em família, exigiam os serviços de um maquiador profissional — Mary Greenwell, em particular. Essa independência demonstra o quanto Diana valorizava uma beleza simples e pessoal que refletisse seu próprio estilo.

Pele "perfeita", não uma máscara.

O que mais impressionou Richard Dalton foi a qualidade natural da pele dela. Segundo ele, Lady Diana tinha uma tez luminosa com um tom suave, frequentemente descrito como uma "rosa inglesa". Ela quase nunca precisava de base ou produtos pesados. Essa simplicidade contrastava fortemente com a imagem que se poderia ter das figuras públicas de sua época, que muitas vezes recorriam a maquiagem elaborada para todas as aparições. Para Diana, a beleza vinha do brilho natural de sua pele, não de camadas de produtos.

Sua maquiagem: uma assinatura discreta

Apesar dessa abordagem natural, Diana tinha seus pequenos hábitos, explica Richard Dalton. Ela delineava delicadamente os olhos com um lápis claro e preferia tons suaves para os lábios em vez de cores muito vibrantes. Richard Dalton se lembra com carinho das vezes em que a observava aplicar o delineador, temendo que um movimento brusco pudesse desarrumar seu penteado. Essa rotina simples, porém deliberada, mostra como a princesa cultivava seu estilo de forma pessoal e controlada, sem artifícios excessivos.

Entre a simplicidade e a elegância

O relato de Richard Dalton revela, acima de tudo, uma filosofia de beleza baseada na autenticidade. Mesmo rodeada por uma equipe de estilistas e consultores, Diana nunca procurou esconder sua personalidade por trás de camadas de maquiagem ou artifícios. Seu comportamento elegante e acessível contribuiu para sua imagem de "mulher real", confiante e inspiradora. Foi essa simplicidade, combinada com gestos precisos e consistentes, que moldou seu estilo único.

Uma inspiração atemporal

Hoje, essas revelações ressoam com as discussões atuais sobre beleza natural, autocuidado e autoaceitação. Elas nos lembram que a elegância não reside na quantidade de produtos usados ou na complexidade das rotinas, mas sim no autocuidado e na autenticidade.

Em última análise, os detalhes da rotina de beleza de Lady Diana continuam a fascinar, não pelo que ela vestia, mas pelo que ela não precisava vestir. É uma lição que ainda inspira todos aqueles que desejam realçar sua beleza natural, manter-se fiéis ao seu estilo e irradiar simplicidade.