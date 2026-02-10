Com essa cor de cabelo castanho, Taylor Swift fez uma das transformações capilares mais impressionantes.

A cantora e compositora americana Taylor Swift causou grande alvoroço ao revelar uma versão morena de si mesma em seu novo videoclipe "Opalite", rompendo com o cabelo loiro que a definia há tempos. Essa transformação capilar nostálgica marca uma mudança estética significativa em sua carreira.

Uma transformação visual que está gerando muita repercussão.

No videoclipe de "Opalite", lançado em 6 de fevereiro de 2026, Taylor Swift aparece com um cabelo castanho ondulado na altura dos ombros, com franja e ondas que remetem aos anos 90. Esse visual contrasta fortemente com seu habitual cabelo loiro, criando uma imagem moderna e retrô ao mesmo tempo, que cativa instantaneamente o público. Essa escolha de cor e corte não é apenas um experimento estético; faz parte de uma direção criativa que complementa o tema nostálgico do vídeo, onde Taylor Swift personifica uma heroína sonhadora em um cenário repleto de referências culturais dos anos 90.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Taylor Swift (@taylorswift)

Uma morena que evoca uma era passada.

O cabelo castanho escuro de Taylor Swift remete aos penteados icônicos de filmes adolescentes e ícones pop do final do século XX. Combinado com roupas vintage — de agasalhos brilhantes a acessórios de época — essa transformação capilar ajuda a ancorar visualmente a narrativa do videoclipe em uma estética retrô autêntica.

Este visual moreno não é totalmente novo para a cantora; Taylor Swift já havia explorado tons mais escuros em vídeos anteriores como "You Belong With Me" e "Wildest Dreams". No entanto, este corte chanel castanho ondulado com franja representa uma versão mais ousada desse estilo, perfeitamente alinhada com o conceito visual do projeto "The Life of a Showgirl".

Um estilo retrô que agrada aos fãs.

Nas redes sociais, as reações foram numerosas e, muitas vezes, entusiasmadas. Muitos fãs elogiaram "este penteado ousado", alguns até desejando que Taylor Swift mantivesse o visual na vida real. Este retorno a um corte menos liso, combinado com uma rica cor castanha, também reflete uma tendência mais ampla observada atualmente na moda e na beleza, onde o retorno dos estilos clássicos dos anos 90 está vivenciando um revival.

Em resumo, embora Taylor Swift não tenha indicado que adotará esse estilo permanentemente fora do contexto do videoclipe, essa mudança de cabelo continua sendo uma declaração poderosa que enriquece sua paleta visual e artística. Ela destaca sua capacidade de se reinventar enquanto brinca com diversas influências culturais e oferece aos seus fãs um novo tópico de conversa sobre seu universo estético e musical.