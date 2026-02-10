Search here...

Durante um show, Shakira cai no palco e preocupa seus fãs.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Durante um show em San Salvador, El Salvador, Shakira causou alvoroço ao cair no palco, preocupando imediatamente seus fãs. Apesar de uma torção no tornozelo, a cantora e compositora colombiana rapidamente retomou a apresentação, demonstrando mais uma vez sua lendária resiliência.

Uma queda espetacular no meio de "Si Te Vas"

Durante seu show em San Salvador, parte da turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira cantava "Si Te Vas" quando o acidente aconteceu. Correndo pelo palco, ela torceu o tornozelo, caindo sobre o cotovelo e derrubando o pedestal do microfone. Imagens feitas por membros da plateia mostram a cantora caindo no chão e se levantando em segundos, microfone na mão, para terminar a música sem hesitar. "Ai, que queda!" , brincou com a plateia, sendo recebida com aplausos de seu guitarrista.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por Shaki🐺 (@shkirafans)

As reações preocupadas dos fãs e a resposta de Shakira

Vídeos do incidente inundaram rapidamente as redes sociais, gerando uma onda de mensagens de preocupação. "Coitadinha! Espero que ela esteja bem!" "Ela é tão forte, manteve a calma", comentaram os fãs, admirando sua reação. Um fã chegou a comparar a estrela a uma "fênix que sempre renasce das cinzas".

No dia seguinte, Shakira rapidamente tranquilizou a todos no Instagram: "Não se preocupem, sou feita de borracha, haha. Ninguém está imune a quedas." Uma mensagem que acalmou os ânimos e reforçou sua imagem de "guerreira invencível".

Uma turnê triunfante apesar dos desafios.

Este concerto faz parte da turnê mais lucrativa do ano para uma artista feminina, iniciada no ano passado após o lançamento do álbum homônimo "Las Mujeres Ya No Lloran" (As Mulheres Não Choram Mais). O show, que segue até abril em Abu Dhabi, inclui músicas como "Out of Your League", amplamente interpretada como uma indireta para seu ex, o jogador de futebol e empresário espanhol Gerard Piqué. Shakira se apresenta com energia inabalável, provando que nem contratempos nem tempestades pessoais podem detê-la.

Em última análise, esta queda é apenas mais um episódio na carreira de uma artista que transforma obstáculos em performances memoráveis. Shakira mostra que seu lema – "os quadris não mentem" – também se aplica à sua determinação inabalável: sempre se reerguendo, mais forte do que nunca, diante dos olhos de uma plateia cativada.

