Com elegância, Sofia Vergara (53 anos) causa sensação em um vestido branco.

Sofía Vergara causou sensação recentemente na festa de aniversário de uma amiga, ao aparecer com um vestido de seda branco da estilista Laura Basci. O delicado vestido de alças finas apresentava detalhes em renda na cintura e acima dos joelhos, acentuando elegantemente sua silhueta.

Um estilo arrojado e refinado.

A atriz da minissérie americana "Griselda" completou o visual com um pingente de prata cravejado de pedras brancas, uma delicada pulseira vermelha e brincos de diamante, além de um penteado elegante. Sua maquiagem era sofisticada, com sombra marrom, delineador preto gatinho, cílios longos e dramáticos e lábios em tom malva.

Sofía Vergara, reconhecida como um ícone de estilo, confirma esse status com este look. Ela compartilha regularmente seus visuais no Instagram, que combinam glamour e tendência, oferecendo um equilíbrio perfeito entre elegância e modernidade.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Sofia Vergara (@sofiavergara)

Momentos de vida e união familiar

Além disso, Sofía Vergara compartilhou recentemente momentos de suas comemorações de outono com um look marrom composto por uma regata cavada e uma saia lápis de tule fluida, complementado por sandálias prateadas de tiras e joias douradas. Ela aparece ocasionalmente com seu filho, Manolo González Vergara. A rara aparição dos dois juntos no Instagram foi registrada em uma grande celebração de Ação de Graças, reforçando a imagem de uma família unida.

Em resumo, este vestido branco atemporal de estilo chique demonstra perfeitamente a capacidade de Sofía Vergara de combinar glamour e requinte.