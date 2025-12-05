Search here...

Com elegância, Sofia Vergara (53 anos) causa sensação em um vestido branco.

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara causou sensação recentemente na festa de aniversário de uma amiga, ao aparecer com um vestido de seda branco da estilista Laura Basci. O delicado vestido de alças finas apresentava detalhes em renda na cintura e acima dos joelhos, acentuando elegantemente sua silhueta.

Um estilo arrojado e refinado.

A atriz da minissérie americana "Griselda" completou o visual com um pingente de prata cravejado de pedras brancas, uma delicada pulseira vermelha e brincos de diamante, além de um penteado elegante. Sua maquiagem era sofisticada, com sombra marrom, delineador preto gatinho, cílios longos e dramáticos e lábios em tom malva.

Sofía Vergara, reconhecida como um ícone de estilo, confirma esse status com este look. Ela compartilha regularmente seus visuais no Instagram, que combinam glamour e tendência, oferecendo um equilíbrio perfeito entre elegância e modernidade.

Momentos de vida e união familiar

Além disso, Sofía Vergara compartilhou recentemente momentos de suas comemorações de outono com um look marrom composto por uma regata cavada e uma saia lápis de tule fluida, complementado por sandálias prateadas de tiras e joias douradas. Ela aparece ocasionalmente com seu filho, Manolo González Vergara. A rara aparição dos dois juntos no Instagram foi registrada em uma grande celebração de Ação de Graças, reforçando a imagem de uma família unida.

Em resumo, este vestido branco atemporal de estilo chique demonstra perfeitamente a capacidade de Sofía Vergara de combinar glamour e requinte.

"Uma coroa não pode ser comprada": Miss Universo 2025 quebra o silêncio sobre acusações de trapaça.
"Tenho 36 anos e não tenho filhos": esta atriz quebra um tabu

