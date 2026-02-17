"Tenho que dar conta de tudo": Esta atriz descreve seu dia a dia "intenso" como mãe.

A atriz, apresentadora de TV e cantora americana Keke Palmer compartilha abertamente seu desafio diário: conciliar uma carreira de sucesso no cinema, na televisão e na música com a maternidade solo de seu filho de dois anos, Leo. Na estreia em Los Angeles de sua nova série, "The 'Burbs", ela contou à revista People como administra esse estilo de vida multifacetado, brincando que literalmente tem "três versões de si mesma" para dar conta de tudo.

Uma organização meticulosamente planejada

"É muita coisa. Desde o nascimento do meu filho, tenho sido ainda mais criteriosa na escolha dos meus projetos e na gestão do meu tempo", admite Keke Palmer. A atriz, cantora e apresentadora de televisão enfatiza a importância de uma equipe sólida para orquestrar esse ritmo frenético: "Adoro tudo o que faço, mas sempre me certifico de que consigo organizar tudo, porque é intenso, mas eu adoro. (...) Preciso garantir que consigo dar conta de tudo."

Leo, seu maravilhoso professor de vida.

Keke descreve o rápido crescimento de Leo — de um bebê mudo a um menino com "suas próprias palavras, opiniões e personalidade" — como uma verdadeira aula. "Ele está me ensinando, acima de tudo, a relaxar e viver a vida ao máximo", confidencia ela. Para Keke, a maternidade funciona como um espelho: "Ela reflete a sua própria vida, mas também permite que você se dê o que precisa. É uma verdadeira bênção. Meu filho significa tudo para mim."

Um papel materno catártico na tela

Em "Os Suburbios", uma nova versão de terror da comédia de 1989 estrelada por Tom Hanks, Keke interpreta Samira, uma jovem mãe que enfrenta os desafios do pós-parto e relacionamentos complicados. "Foi catártico. Samira passa por coisas que eu já vivi — o pós-parto, a vulnerabilidade emocional depois de dar à luz. Eu realmente consegui me imergir no papel, especialmente no aspecto de terror!", explica ela.

Keke Palmer transforma os desafios da maternidade solo e de uma carreira de sucesso em uma força motriz. Entre organização impecável, amor incondicional por Leo e papéis que lhe são pessoais, ela prova que é possível abraçar tudo — carreira, família, autenticidade — com propósito e humor. Uma mãe multitarefa inspiradora.