A esposa do prefeito de Nova York marca presença na Semana de Moda.

Com apenas 28 anos, Rama Duwaji continua a deixar sua marca com seu estilo singular. A esposa do prefeito de Nova York foi uma figura de destaque na primeira fila da Semana de Moda. Convidada para o desfile da marca nova-iorquina Diotima, ela confirmou seu status como um ícone fashion em ascensão, bem distante dos códigos tradicionais associados às primeiras-damas.

Uma silhueta nítida na primeira fila

Em 15 de fevereiro de 2026, Rama Duwaji ocupou seu lugar na primeira fila do desfile assinado por Rachel Scott, a estilista jamaicana por trás da Diotima. Para a ocasião, ela optou por uma sobreposição magistral: um trench coat bege curto usado como peça central, sobreposto a um modelo xadrez mais longo. Essa sobreposição sutilmente estruturada moderniza um clássico do guarda-roupa britânico. O conjunto foi complementado com botas de cowboy pretas de salto, uma bolsa de couro preta adornada com detalhes metálicos e brincos de argola dourados. Um look contemporâneo com referências aos anos 90.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada pela Interview Magazine (@interviewmag)

Uma primeira-dama que quebra paradigmas.

Como a esposa mais jovem de um prefeito de Nova York, Rama Duwaji não se contenta com um papel discreto e institucional. Ela afirma uma forte identidade visual, fiel à sua geração. Em vez de privilegiar as chamadas silhuetas tradicionais esperadas em eventos oficiais, ela adota peças de marcas populares entre a Geração Z. Bermudas compridas, botas de amarrar, camisas oversized e blusas assimétricas são presenças constantes em suas aparições públicas. Esse posicionamento estilístico ajuda a redefinir a imagem de uma primeira-dama de Nova York, tornando-a mais conectada ao seu tempo e à sua comunidade.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha Morgan (@theroyalobsession)

Uma presença amplificada pelas redes sociais

Muito ativa no Instagram, onde compartilha seus looks com seus dois milhões de seguidores, Rama Duwaji cultiva uma estética singular: joias de prata em camadas, acessórios arquitetônicos, silhuetas estruturadas e influências urbanas. Seu recente ensaio fotográfico para a revista The Cut já havia confirmado essa forte direção fashion. Sua presença na Semana de Moda só amplifica esse ímpeto: ela está se consolidando gradualmente como uma figura influente no cenário fashion de Nova York.

Em última análise, ao comparecer ao desfile de moda da Diotima, Rama Duwaji não está simplesmente participando de um evento de moda. Ela personifica uma evolução mais ampla: a de uma nova geração de figuras públicas que usam a moda como linguagem. É uma forma de afirmar que elegância e modernidade podem coexistir, inclusive — e talvez principalmente — nas esferas do poder.