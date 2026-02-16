Search here...

A esposa do prefeito de Nova York marca presença na Semana de Moda.

Fabienne Ba.
@ramaduwaji/Instagram

Com apenas 28 anos, Rama Duwaji continua a deixar sua marca com seu estilo singular. A esposa do prefeito de Nova York foi uma figura de destaque na primeira fila da Semana de Moda. Convidada para o desfile da marca nova-iorquina Diotima, ela confirmou seu status como um ícone fashion em ascensão, bem distante dos códigos tradicionais associados às primeiras-damas.

Uma silhueta nítida na primeira fila

Em 15 de fevereiro de 2026, Rama Duwaji ocupou seu lugar na primeira fila do desfile assinado por Rachel Scott, a estilista jamaicana por trás da Diotima. Para a ocasião, ela optou por uma sobreposição magistral: um trench coat bege curto usado como peça central, sobreposto a um modelo xadrez mais longo. Essa sobreposição sutilmente estruturada moderniza um clássico do guarda-roupa britânico. O conjunto foi complementado com botas de cowboy pretas de salto, uma bolsa de couro preta adornada com detalhes metálicos e brincos de argola dourados. Um look contemporâneo com referências aos anos 90.

Uma primeira-dama que quebra paradigmas.

Como a esposa mais jovem de um prefeito de Nova York, Rama Duwaji não se contenta com um papel discreto e institucional. Ela afirma uma forte identidade visual, fiel à sua geração. Em vez de privilegiar as chamadas silhuetas tradicionais esperadas em eventos oficiais, ela adota peças de marcas populares entre a Geração Z. Bermudas compridas, botas de amarrar, camisas oversized e blusas assimétricas são presenças constantes em suas aparições públicas. Esse posicionamento estilístico ajuda a redefinir a imagem de uma primeira-dama de Nova York, tornando-a mais conectada ao seu tempo e à sua comunidade.

Uma presença amplificada pelas redes sociais

Muito ativa no Instagram, onde compartilha seus looks com seus dois milhões de seguidores, Rama Duwaji cultiva uma estética singular: joias de prata em camadas, acessórios arquitetônicos, silhuetas estruturadas e influências urbanas. Seu recente ensaio fotográfico para a revista The Cut já havia confirmado essa forte direção fashion. Sua presença na Semana de Moda só amplifica esse ímpeto: ela está se consolidando gradualmente como uma figura influente no cenário fashion de Nova York.

Em última análise, ao comparecer ao desfile de moda da Diotima, Rama Duwaji não está simplesmente participando de um evento de moda. Ela personifica uma evolução mais ampla: a de uma nova geração de figuras públicas que usam a moda como linguagem. É uma forma de afirmar que elegância e modernidade podem coexistir, inclusive — e talvez principalmente — nas esferas do poder.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Com um vestido amarelo decotado, Hailey Bieber redefine a elegância em Sydney.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Com um vestido amarelo decotado, Hailey Bieber redefine a elegância em Sydney.

Às vezes, uma única aparição é tudo o que basta para causar uma impressão duradoura. Em Sydney, na...

Aos 44 anos, Beyoncé surpreende com um novo corte de cabelo curto.

A cantora e compositora americana Beyoncé acaba de revelar uma transformação capilar com um corte curto e loiro...

De pijama na cama, Nicole Kidman celebra o "Dia das Amigas".

A atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman encantou recentemente seus seguidores por ocasião do "Galentine's Day" -...

Aos 70 anos, Sharon Stone causa sensação em renda e celebra a beleza descomplicada.

Ao compartilhar imagens autênticas e sem retoques de si mesma vestindo renda, a atriz e produtora de cinema...

Aos 58 anos, Pamela Anderson volta a exibir cabelos loiros com uma "escova vintage".

Pamela Anderson chamou a atenção recentemente na Semana de Moda de Nova York. Sentada na primeira fila do...

"Eu gostaria de apagar tudo": Com 40 milhões de seguidores, Madison Beer alerta sobre a pressão das redes sociais.

A cantora, modelo e atriz americana Madison Beer é uma das artistas mais seguidas de sua geração. Com...

© 2025 The Body Optimist