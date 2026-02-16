Search here...

Aos 44 anos, Beyoncé surpreende com um novo corte de cabelo curto.

A cantora e compositora americana Beyoncé acaba de revelar uma transformação capilar com um corte curto e loiro na altura do queixo. É o seu corte de cabelo mais curto em anos.

Uma aparição surpresa… em fotos

Após vários meses de discrição nas redes sociais, a cantora reapareceu em 12 de fevereiro em uma série de fotos publicadas no Instagram, tiradas durante o Super Bowl de 2026. Sem legendas, as fotos deixam o visual falar por si só: um corte chanel loiro mel, liso e estruturado, que emoldura o rosto e moderniza instantaneamente seu estilo.

Nas fotos, Beyoncé aparece primeiro com um longo sobretudo verde-limão que combina com sua bolsa e óculos de sol, e depois com um look mais discreto, composto por uma blusa creme de ombro a ombro por dentro de calças verde-oliva, maquiagem suave com um leve esfumado nos olhos e lábios rosados. O conjunto destaca seu novo corte de cabelo, um híbrido entre um bob clássico e um bob francês, com pontas arredondadas e volume controlado.

Um corte de cabelo curto que marca uma virada.

Este corte bob curto, em tons loiro dourado/caramelo com raízes mais escuras, contrasta fortemente com os longos cabelos ondulados que Beyoncé tem usado nos últimos anos, principalmente durante a era "Cowboy Carter". Os fãs já o veem como um sinal de renovação estilística, até mesmo o início de um "novo capítulo artístico". Muitos elogiam seu visual "revigorante", "ultrachique" e "poderoso", acreditando que o bob loiro realça perfeitamente os traços de Beyoncé e seu carisma. Alguns até o consideram um "penteado icônico" e preveem que este bob curto se tornará uma das tendências de cabelo mais quentes do ano, já que combina elegância e modernidade com perfeição.

Ao posar com uma bandeira "Touchdown" e combinar esse penteado com um visual "verde maçã do amor", Beyoncé transforma um corte simples em uma verdadeira declaração de moda, confirmando mais uma vez seu status como um ícone capaz de lançar uma tendência com apenas algumas fotos.

