A filha de Meryl Streep, Louisa Jacobson, está causando sensação na Semana de Moda de Nova York.

Louisa Jacobson fez uma aparição marcante na Semana de Moda de Nova York recentemente. A atriz e modelo americana, conhecida por seu papel na série "The Gilded Age", surpreendeu a todos ao estrear nas passarelas nova-iorquinas.

Um primeiro desfile de moda muito aguardado.

Na apresentação da coleção Outono/Inverno 2026/2027 da marca nova-iorquina Eckhaus Latta, Louisa Jacobson desfilou pela primeira vez. Este foi um momento simbólico para a atriz, expandindo seus horizontes artísticos. Conhecida por suas silhuetas contemporâneas e sua abordagem "experimental" ao jeans e ao tricô, a Eckhaus Latta é uma marca de destaque no cenário fashion de Nova York. Ao integrar o elenco da marca, Louisa Jacobson se alinha a uma visão criativa que valoriza personalidades fortes, indo muito além dos modelos tradicionais.

Para este desfile, ela optou por um look preppy-chic: uma camisa listrada multicolorida, uma minissaia xadrez, sandálias de tiras e uma bolsa de camurça. Um conjunto coerente com o estilo que ela costuma exibir em suas aparições públicas, uma mistura de classicismo repaginado com toques ousados. Sua presença não passou despercebida, principalmente por ter dividido a passarela com outras figuras renomadas da moda contemporânea. Essa incursão no mundo das passarelas marca uma nova etapa em uma carreira já acompanhada de perto, em parte devido à sua origem familiar.

Uma atriz já consagrada nas telas

Antes de se dedicar às passarelas, Louisa Jacobson ganhou reconhecimento mundial graças à série da HBO "The Gilded Age". Ela interpreta Marian Brook, uma jovem de origem humilde que descobre os rígidos códigos da alta sociedade nova-iorquina do final do século XIX. A série, lançada em 2022, permitiu que a atriz consolidasse seu lugar no cenário televisivo americano. Sua interpretação de uma personagem dividida entre a independência e as restrições sociais foi elogiada pela precisão e sensibilidade.

Formada em artes dramáticas, Louisa Jacobson construiu sua carreira passo a passo, longe de ser simplesmente "filha de". Embora seu nome naturalmente atraia atenção, seu trabalho na tela demonstra um desejo de deixar sua marca por meio de suas próprias escolhas artísticas.

Presença assídua nas primeiras filas

Muito antes de sua estreia nas passarelas, Louisa Jacobson já era figura conhecida nas Semanas de Moda. Convidada para desfiles de grifes como Calvin Klein, Khaite, Courrèges e Jason Wu, ela gradualmente se consolidou como uma presença requisitada na primeira fila. Seu estilo, frequentemente descrito como preppy com um toque contemporâneo, aposta em linhas estruturadas, sobreposições e peças andróginas. Essa consistência sartorial contribui para sua imagem dentro da indústria, onde a linha entre atriz e ícone da moda está cada vez mais tênue.

Ela também participou de uma campanha de primavera/verão para a marca nova-iorquina Kallmeyer, posando com silhuetas elegantes e sob medida. Essa escolha estética, bem distante dos clichês da moda chique, reforça seu posicionamento dentro de um universo intelectual e minimalista.

Um novo passo em uma jornada multifacetada.

Ser filha de Meryl Streep traz consigo um certo tipo de exposição. A atriz vencedora do Oscar, famosa por seu papel como Miranda Priestly em "O Diabo Veste Prada" (2006), deixou uma marca indelével no imaginário coletivo. Louisa Jacobson está trilhando seu próprio caminho, sem buscar replicar o legado da mãe. Enquanto sua mãe deixou sua marca no cinema com uma carreira excepcional, ela explora diversas vertentes, da televisão a colaborações com a moda. Sua presença na Semana de Moda de Nova York demonstra um interesse pessoal e evidente nesse ambiente criativo.

Este primeiro desfile pode, de fato, abrir caminho para outros projetos na moda. Cada vez mais atrizes estão se aventurando nas passarelas ou se tornando embaixadoras de marcas, diluindo as fronteiras entre as disciplinas artísticas. Para Louisa Jacobson, essa incursão parece fazer parte de uma abordagem exploratória. Sua performance na Semana de Moda de Nova York certamente confirma seu status de estrela em ascensão, na encruzilhada entre o cinema e o design de moda.

Ao desfilar para a Eckhaus Latta durante a Semana de Moda de Nova York, Louisa Jacobson alcançou um marco simbólico. Já reconhecida como uma atriz promissora, ela agora afirma seu lugar no mundo da moda. Entre sua prestigiosa herança e sua trajetória pessoal, ela está trilhando seu próprio caminho, em seu próprio ritmo, sob o olhar atento de profissionais da indústria e do público.