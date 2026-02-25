Considerado "gordo demais" para o papel, este ator mudou radicalmente seu físico.

O ator, cantor e dançarino sul-coreano Park Jihoon, que alcançou a fama no drama "Weak Hero", causou sensação na coletiva de imprensa do filme "The Man Who Lives With The King". O diretor Jang Hang Jun confessou ter hesitado durante o primeiro encontro, achando Jihoon "muito corpulento para interpretar um jovem rei deposto, com físico emaciado e marcado pelo exílio".

Um visual convincente apesar das dúvidas.

Jang Hang Jun descobriu Park Jihoon graças a "Weak Hero", onde sua interpretação de um protagonista aparentemente frágil, mas interiormente forte, evocava imediatamente o Rei Danjong, uma figura histórica da Dinastia Joseon. Durante a audição, no entanto, o físico do ator — "mais robusto do que o necessário" — representou um problema: o papel exigia uma figura "magra e curtida pelo tempo", explica o diretor e roteirista sul-coreano Jang Hang Jun.

Apesar dessas reservas, o carisma e o talento nato de Park Jihoon prevaleceram. "Seu olhar e profundidade emocional eram perfeitos", explicou Jang Hang Jun, que viu essa determinação como um sinal de profissionalismo.

Uma drástica perda de peso foi alegada.

Park Jihoon não hesitou em passar por uma transformação completa: em cerca de dois meses e meio, perdeu 15 quilos, alcançando a "aparência frágil e atormentada do rei adolescente". Essa façanha impressionou toda a equipe, com o diretor elogiando essa "dedicação que fortalece minha confiança nele como ator". Os fãs, embora às vezes preocupados com sua saúde, aplaudem em sua grande maioria essa escolha pessoal. "O importante é que foi uma decisão dele", dizem, admirando sua disciplina para um papel tão exigente física e emocionalmente.

Isso ilustra o quão longe os atores às vezes estão dispostos a ir, a ultrapassar limites, a incorporar completamente um papel. Contanto que esse comprometimento não prejudique sua saúde mental e física, tudo bem. No entanto, é essencial permanecer vigilante: perder-se em um papel ou passar por uma mudança extrema pode ter consequências duradouras. Paixão e profissionalismo devem sempre ser equilibrados com cautela.

Um compromisso total com a arte.

Essa transformação faz parte de uma tradição coreana em que os atores frequentemente ultrapassam seus limites físicos em busca de autenticidade – basta pensar em casos como o do ator e animador sul-coreano Song Joong-ki em "Space Sweepers". Para Park Jihoon, é um passo fundamental para o reconhecimento no cinema, após seus sucessos na televisão.

De "grande demais" à "personificação perfeita" do Rei Danjong, Park Jihoon prova que talento e determinação superam as primeiras impressões. Teremos que esperar para ver "O Homem Que Vive com o Rei" para julgar o resultado final.