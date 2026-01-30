Aos 59 anos, Halle Berry causa sensação com um look de veludo.

Halle Berry brilhou recentemente na estreia londrina do filme "Crime 101". A atriz, produtora e modelo americana surgiu com um look preto que combinava veludo e detalhes metálicos, realçando uma silhueta elegante e sofisticada.

Um conjunto simples e luminoso para a primeira vez.

Em 28 de janeiro de 2026, o Odeon Luxe Leicester Square, em Londres, foi palco da estreia do filme "Crime 101", estrelado pelo ator australiano Chris Hemsworth, pelo ator e produtor americano Mark Ruffalo e por Halle Berry. Berry se destacou no evento com um look que combinava texturas e detalhes brilhantes.

Ela usava um body preto de mangas compridas com decote estruturado, combinado com uma saia longa preta adornada com aplicações brilhantes da The New Arrivals. A mistura de tecidos, em especial o veludo da blusa e os efeitos metálicos da saia, conferiu profundidade ao conjunto. Fotografada sozinha ou ao lado de seus colegas de elenco, Halle Berry recebeu considerável atenção da mídia. Diversos observadores destacaram a coesão geral de seu estilo, combinando conforto visual com um toque moderno.

Cabelo e maquiagem em um estilo coerente

Halle Berry optou por um penteado suave e ondulado, uma mistura perfeita entre o natural e o estilizado. Sua maquiagem permaneceu neutra, realçando sutilmente sua pele e seus olhos. Sapatos de salto pretos e uma manicure combinando completaram o visual.

Na estreia do filme, Halle Berry apresentou um visual sofisticado, construído em torno de linhas simples e materiais contrastantes. Um conjunto preto meticulosamente elaborado, combinando veludo, brilho e acessórios discretos, exemplifica um estilo contemporâneo e refinado.