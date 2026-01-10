Search here...

A filha de Elon Musk causa sensação com um look inesperado.

Anaëlle G.
vivllainous / Instagram

A nova campanha de Dia dos Namorados da marca Savage x Fenty coloca Vivian Wilson, filha transgênero de Elon Musk, em destaque no cenário da moda, no papel de uma mulher confiante, glamorosa e resolutamente moderna.

Uma musa inesperada para Rihanna

Para "Love So Savage", a coleção de Dia dos Namorados de 2026 da Savage x Fenty, Rihanna se inspira na deusa Afrodite, símbolo de amor, beleza e desejo. Ao lado da cantora, Vivian Wilson surge como uma poderosa personificação dessa visão, bem distante da sombra midiática de seu pai (Elon Musk). Aos 21 anos, a jovem confirma um ponto de virada em sua carreira de modelo, após diversas aparições de destaque durante a Semana de Moda e sua estreia com marcas inclusivas.

Uma estética de mármore e renda

Nas imagens, Vivian posa tendo como pano de fundo colunas e estátuas de mármore, banhadas por reflexos dourados que remetem a um templo antigo reimaginado. Vestida com um conjunto de renda preta adornado com flores vermelhas, ela usa uma minissaia combinando e meias escarlates, um visual que exala romance e glamour. Ela divide a tela com a atriz americana Lovie Simone, a criadora de conteúdo plus size Emma Arletta e outros talentos, criando uma galeria de corpos e rostos que desafia os padrões tradicionais de beleza.

Savage x Fenty, um manifesto inclusivo

Desde sua criação, a marca de Rihanna se construiu como um manifesto da diversidade, celebrando todos os tipos de corpo, tons de pele e identidades de gênero. Ao escolher Vivian Wilson como sua musa para o Dia dos Namorados, a Savage x Fenty envia uma mensagem clara: o amor — por si mesmo, pelos outros, pelos corpos — não tem normas e certamente não impõe um guarda-roupa específico.

Vivian Wilson se consolidou, assim, como o rosto de uma geração que rejeita as normas familiares, sociais e de gênero. A partir da Semana de Moda de Nova York, ela transforma o que poderia ter sido apenas um nome famoso em uma plataforma de expressão e liberdade. No mármore reluzente da Savage x Fenty, a "filha rejeitada" surge, acima de tudo, como uma jovem mulher que está escrevendo, à sua maneira, uma nova mitologia da visibilidade trans.

Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
