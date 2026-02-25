"Não estou grávida": Heidi Klum fala sobre o ganho de peso relacionado à menopausa.

Habituada aos holofotes e aos tapetes vermelhos, Heidi Klum gerou uma onda de especulações após sua marcante aparição no Festival de Cinema de Veneza de 2025. Diante dos rumores de gravidez, a modelo e apresentadora alemã optou por falar abertamente em sua nova série documental "On & Off the Catwalk", explicando que seu ganho de peso está simplesmente relacionado à menopausa – um assunto que ainda é tabu no mundo da moda.

Uma resposta franca aos rumores.

Na cerimônia de abertura do 82º Festival de Cinema de Veneza, Heidi Klum causou sensação com um vestido rosa dourado de corpete. Rapidamente, alguns observadores notaram uma leve mudança em sua silhueta, o que gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Diante das especulações, a estrela sentiu-se na obrigação de esclarecer a situação: "Muitas pessoas dizem que estou gorda demais, magra demais ou grávida... mas não estou grávida. Estou apenas um pouco mais curvilínea. É a menopausa", confidenciou ela em seu programa transmitido pela ProSieben e Joyn.

Em "On & Off the Catwalk", Heidi Klum explora o funcionamento interno de sua vida profissional, abordando de forma autêntica as transformações físicas e emocionais que acompanham essa fase da vida.

Menopausa: uma realidade ainda pouco compreendida

O depoimento de Heidi Klum destaca um fenômeno vivenciado por muitas mulheres por volta dos cinquenta anos. De acordo com a Clínica Mayo , a menopausa frequentemente leva a um ganho de peso de cerca de 0,7 kg por ano, principalmente devido à queda nos níveis de estrogênio. Essa alteração hormonal promove o acúmulo de gordura na região abdominal em detrimento dos quadris e coxas.

A nutricionista Rosana Parra destaca que essa mudança é frequentemente amplificada pelo estresse e pela falta de sono, que aumentam os níveis de cortisol e insulina, dificultando a perda de peso.

Uma mensagem de libertação para as mulheres.

Ao discutir abertamente os efeitos da menopausa, Heidi Klum contribui para uma necessária normalização do envelhecimento do corpo feminino, especialmente em uma indústria obcecada pela perfeição. Sua mensagem faz parte de um desejo mais amplo de redefinir a beleza através da aceitação de todos os formatos de corpo, todas as idades e todas as mudanças corporais naturais.

Longe da imagem estereotipada de uma supermodelo, Heidi Klum abraça completamente a mulher que está se tornando. Ao compartilhar sua experiência, ela oferece um relato sincero das realidades biológicas e emocionais da menopausa. Sua mensagem ressoa como um apelo à tolerância e à gentileza — consigo mesma e com os outros.