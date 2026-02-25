Search here...

"Não estou grávida": Heidi Klum fala sobre o ganho de peso relacionado à menopausa.

Léa Michel
heidiklum / Instagram

Habituada aos holofotes e aos tapetes vermelhos, Heidi Klum gerou uma onda de especulações após sua marcante aparição no Festival de Cinema de Veneza de 2025. Diante dos rumores de gravidez, a modelo e apresentadora alemã optou por falar abertamente em sua nova série documental "On & Off the Catwalk", explicando que seu ganho de peso está simplesmente relacionado à menopausa – um assunto que ainda é tabu no mundo da moda.

Uma resposta franca aos rumores.

Na cerimônia de abertura do 82º Festival de Cinema de Veneza, Heidi Klum causou sensação com um vestido rosa dourado de corpete. Rapidamente, alguns observadores notaram uma leve mudança em sua silhueta, o que gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Diante das especulações, a estrela sentiu-se na obrigação de esclarecer a situação: "Muitas pessoas dizem que estou gorda demais, magra demais ou grávida... mas não estou grávida. Estou apenas um pouco mais curvilínea. É a menopausa", confidenciou ela em seu programa transmitido pela ProSieben e Joyn.

Em "On & Off the Catwalk", Heidi Klum explora o funcionamento interno de sua vida profissional, abordando de forma autêntica as transformações físicas e emocionais que acompanham essa fase da vida.

Menopausa: uma realidade ainda pouco compreendida

O depoimento de Heidi Klum destaca um fenômeno vivenciado por muitas mulheres por volta dos cinquenta anos. De acordo com a Clínica Mayo , a menopausa frequentemente leva a um ganho de peso de cerca de 0,7 kg por ano, principalmente devido à queda nos níveis de estrogênio. Essa alteração hormonal promove o acúmulo de gordura na região abdominal em detrimento dos quadris e coxas.

A nutricionista Rosana Parra destaca que essa mudança é frequentemente amplificada pelo estresse e pela falta de sono, que aumentam os níveis de cortisol e insulina, dificultando a perda de peso.

Uma mensagem de libertação para as mulheres.

Ao discutir abertamente os efeitos da menopausa, Heidi Klum contribui para uma necessária normalização do envelhecimento do corpo feminino, especialmente em uma indústria obcecada pela perfeição. Sua mensagem faz parte de um desejo mais amplo de redefinir a beleza através da aceitação de todos os formatos de corpo, todas as idades e todas as mudanças corporais naturais.

Longe da imagem estereotipada de uma supermodelo, Heidi Klum abraça completamente a mulher que está se tornando. Ao compartilhar sua experiência, ela oferece um relato sincero das realidades biológicas e emocionais da menopausa. Sua mensagem ressoa como um apelo à tolerância e à gentileza — consigo mesma e com os outros.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Sem maquiagem, Taylor Swift compartilha uma celebração íntima.
Article suivant
Com um visual de "princesa", Olivia Rodrigo comemora seu 23º aniversário.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Considerado "gordo demais" para o papel, este ator mudou radicalmente seu físico.

O ator, cantor e dançarino sul-coreano Park Jihoon, que alcançou a fama no drama "Weak Hero", causou sensação...

Bella Hadid fala abertamente sobre sua luta contra a doença de Lyme.

Figura constante nas passarelas e campanhas de moda, Bella Hadid teve que interromper abruptamente sua carreira devido à...

Com um visual de "princesa", Olivia Rodrigo comemora seu 23º aniversário.

Para comemorar seu aniversário de 23 anos, Olivia Rodrigo não poupou esforços. A cantora, compositora, musicista e atriz...

Sem maquiagem, Taylor Swift compartilha uma celebração íntima.

Radiante em sua simplicidade, Taylor Swift optou por aparecer sem maquiagem para celebrar um momento importante em sua...

Acusada de usar "maquiagem em excesso", esta estrela do futebol responde aos seus críticos.

Muito seguida nas redes sociais, a jogadora de futebol suíça Alisha Lehmann é frequentemente comentada tanto por sua...

Sob o sol, esta atriz americana exibe sua beleza "natural".

Após um 2025 marcado pelo sucesso fenomenal de "Avatar: Fogo e Cinzas" e pelo reconhecimento como a atriz...

© 2025 The Body Optimist