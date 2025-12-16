Criticada por sua saia "curta demais", esta ex-Miss Universo revela o motivo.

Iris Mittenaere, ex-Miss Universo, causou polêmica em uma festa glamorosa em Veneza, em meados de dezembro de 2025: sua saia, considerada "curta demais", provocou uma onda de duras críticas online. Com franqueza e autodepreciação, ela explicou em um story do Instagram o infeliz problema técnico que a tornou um alvo fácil para comentários precipitados.

Controvérsia envolve um conjunto de renda preta

Presente para celebrar o lançamento da 5ª temporada da série "Emily em Paris", Iris Mittenaere usou um vestido preto, combinado com meias com efeito de renda e um casaquinho preto curto, aberto na frente, revelando um vislumbre da blusa com detalhes em renda. Uma aparição marcante no tapete vermelho, capturada pela revista Gala. Internautas não tardaram a criticar o comprimento aparentemente longo da saia: "Não precisa mostrar tanto, tira o charme", "Um corpo mais coberto seria mais elegante" ou até mesmo "Ela não teve tempo de colocar a parte de baixo?". Esses comentários, publicados sob o vídeo viral da Gala, rapidamente se espalharam, ofuscando o clima festivo do evento na romântica cidade.

A explicação honesta do acidente

Iris Mittenaere respondeu em um story do Instagram: "Minha saia ficou presa, não sei como. Então você obviamente está incomodado com o comprimento dela (é algo que te incomoda bastante, haha), mas desculpe, não era para ficar presa, não seja tão duro." Ela compartilhou evidências visuais de outros ângulos e fotos onde a roupa voltou ao comprimento original, demonstrando um simples contratempo durante a pose, que aconteceu no pior momento possível diante das câmeras.

Uma resposta direta que desarma os detratores.

Essa atitude descontraída e franca lembra suas controvérsias anteriores, como sua fantasia de Halloween, que foi alvo de chacotas em outubro de 2025 (comparada ao Grinch ou a Cetelem), da qual ela conseguiu se recuperar com elegância. Além da anedota, esse episódio ilustra, mais uma vez, como as mulheres são constantemente analisadas e julgadas por seus corpos e suas roupas.

Dizer que o vestido dela é "curto demais" reflete uma perspectiva normativa e ultrapassada: Iris Mittenaere veste o que quer e não precisa justificar suas escolhas de roupa. Nesta era de julgamentos superficiais, sua reação positiva destaca a futilidade de tais críticas diante de uma carreira coroada com sucesso internacional, de Miss França a embaixadora da beleza.

Para além da controvérsia passageira, este episódio ilustra mais uma vez a rapidez com que as redes sociais podem julgar sem contexto. Ao optar pelo humor e pela transparência em vez da confrontação, Iris Mittenaere lembra-nos que um "acidente de vestuário" não define nem uma mulher nem a sua elegância.