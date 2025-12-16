Search here...

Aos 40 anos, Amanda Seyfried brilha com um visual "natural" ao lado de Selena Gomez.

Léa Michel
Extrait du film « The Housemaid »

Amanda Seyfried prova mais uma vez que elegância e simplicidade andam de mãos dadas. A atriz americana abrilhantou recentemente a exibição especial do filme "O Testamento de Ann Lee", realizada em Los Angeles, ao lado da cantora Selena Gomez. Longe dos excessos de Hollywood, a estrela de "Mamma Mia!" optou por um estilo simples e natural que encantou os fãs, que concordaram unanimemente: a beleza autêntica não tem idade.

Uma noite marcada pela camaradagem.

O evento celebrou o lançamento do drama musical histórico "The Testament of Ann Lee", no qual Amanda Seyfried interpreta Ann, a fundadora do movimento religioso Shaker. Radiante, a atriz desfilou no tapete vermelho com um vestido preto fluido e sem mangas, de silhueta elegante, complementado por maquiagem em tons nude e ondas suaves nos cabelos.

Ao lado dele, Selena Gomez optou por um look coordenado: um minivestido preto com ombros à mostra, combinado com meia-calça opaca e sapatos de verniz. As duas trocaram um carinho em frente aos fotógrafos — uma cena que encantou os fãs nas redes sociais.

O encanto do "menos é mais"

Na internet, os usuários elogiaram a escolha estilística de Amanda, considerando-a "luminosa, natural e inspiradora". Sem joias ostentosas ou maquiagem carregada, a atriz personificou uma forma de "beleza serena", perfeitamente em sintonia com a mensagem de seu filme, que explora a espiritualidade e a força interior. Esse visual minimalista contrasta fortemente com o excesso frequentemente visto no tapete vermelho. Para muitos, ilustra perfeitamente o credo da atriz: "Sentir-se bem é o melhor acessório".

Duas gerações unidas pela elegância e gentileza.

A evidente química entre Amanda Seyfried e Selena Gomez não passou despercebida. Cada uma, à sua maneira, personifica a beleza genuína e uma relação equilibrada com a fama — uma através de sua humildade discreta, a outra através de seu compromisso aberto com a saúde mental e a autoaceitação. Juntas, elas nos lembram que glamour e autenticidade podem coexistir naturalmente.

Radiante em seu estilo natural, Amanda Seyfried cativou com seu carisma e elegância, demonstrando que a graça reside, acima de tudo, na simplicidade. Ao lado de Selena Gomez, ela ofereceu uma bela lição de confiança e amizade feminina — uma dupla chique, unida e verdadeiramente inspiradora.

Criticada por sua saia "curta demais", esta ex-Miss Universo revela o motivo.
Casada com uma mulher há 8 meses, Kristen Stewart compartilha a valiosa lição que aprendeu.

