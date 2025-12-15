Esta foto de Zendaya e Robert Pattinson "casados" está causando alvoroço na internet.

Search here...

Esta foto de Zendaya, usando uma aliança de casamento, sentada no colo de Robert Pattinson, levou as pessoas a acreditarem que se tratava de um casamento real, antes que a farsa fosse revelada. Por trás dessa suposta união, havia, na verdade, uma estratégia de marketing para promover o filme que seria lançado em breve.

Um anúncio de casamento está causando alvoroço na internet.

Tudo começou com um anúncio de noivado em um importante jornal americano, apresentando um casal elegante e o anel de Zendaya em destaque. O texto seguia todas as convenções de um anúncio de casamento: nomes de família, formação acadêmica, profissões, data do casamento… o suficiente para convencer até o leitor mais desatento. Capturas de tela circularam rapidamente no X (antigo Twitter), Instagram e TikTok, gerando rumores e reações que variaram do pânico ao entusiasmo entre os fãs.

Uma jogada de marketing da A24

Por trás deste convite de casamento falso está o estúdio A24, que o utiliza como teaser para o filme "The Drama", estrelado por Zendaya e Robert Pattinson. O detalhe crucial reside nos nomes: os mencionados não são os nomes dos atores, mas sim os de seus personagens, assim como a data do casamento, que coincide com o lançamento do filme. A ideia não era enganar o público permanentemente, mas sim brincar com a fronteira entre realidade e ficção para gerar grande repercussão.

Um jogo inteligente com celebridades e cultura da internet.

A estratégia foi ainda mais eficaz porque capitalizou-se no intenso escrutínio da mídia sobre a vida privada das duas estrelas, ambas já envolvidas em outros relacionamentos. Ao explorar nosso reflexo de acreditar em anúncios "oficiais" e nossa tendência a compartilhar sem verificar, essa campanha publicitária transformou uma simples página impressa em um meme global. No dia seguinte, o lançamento do teaser revelou a verdadeira natureza dessa "união", completando o ciclo e confirmando que se tratava de um lançamento cinematográfico perfeitamente orquestrado.

Em resumo, ao confundir deliberadamente as fronteiras entre informação séria e ficção, a A24 criou uma campanha promocional tão audaciosa quanto eficaz. Este falso anúncio de casamento serve como um lembrete de como, na era das redes sociais, uma imagem bem escolhida pode desencadear um fenômeno global em poucas horas. Mais do que uma simples jogada publicitária, a campanha questiona nossa relação com celebridades e a verificação de fatos, ao mesmo tempo que demonstra que uma narrativa inteligente pode ser suficiente para colocar um filme no centro das atenções, mesmo antes de seu lançamento.

As mensagens arrepiantes recebidas por essa influenciadora em meio ao seu calvário.

