Serena Williams admite que lutou durante muito tempo para aceitar seu corpo no esporte de elite.

Serena Williams relembra seus primeiros 15 anos como tenista profissional e compartilha abertamente os desafios que enfrentou no esporte. Entre a insegurança e as críticas constantes, a lenda americana teve que aprender a se aceitar em um mundo altamente regulamentado.

Um corpo poderoso, mas inicialmente mal aceito.

Desde sua estreia profissional aos 17 anos, Serena Williams se destacou não apenas por seu talento, mas também por seu físico atípico no circuito. Ela destoava dos padrões esbeltos e minimalistas que dominavam o tênis feminino. "Eu tinha curvas acentuadas, enquanto todas as outras atletas eram magras, sem curvas e bonitas, cada uma à sua maneira", explica. Essas diferenças físicas tiveram um impacto psicológico significativo na jovem tenista.

Ao longo dos anos, Serena teve que navegar entre a admiração e o julgamento, entre o desempenho atlético e a pressão estética. Seu corpo, poderoso e eficiente na quadra, não se conformava às expectativas implícitas da mídia e do público. No entanto, esse mesmo corpo permitiu que ela alcançasse grandes feitos: força, resistência, explosão — qualidades que não podem ser medidas pela circunferência da cintura.

Sexualização e julgamento constante

Ser uma mulher negra com um físico considerado imponente em um mundo dominado por padrões ocidentais expôs Serena a um fardo duplo. Ela relata ter sofrido constante sexualização e comentários racistas e sexistas que reduziam sua identidade à sua aparência. "Isso tem um impacto psicológico. Absolutamente. Eu não me parecia com as outras garotas", explica. Esses comentários, muitas vezes maldosos, alimentaram a insegurança e um sentimento de isolamento.

Apesar de tudo, Serena nunca parou de competir. Cada vitória e cada título provaram que talento e tenacidade nunca estão ligados à conformidade corporal. Sua trajetória mostra que o esporte de elite pode — e deve — celebrar todos os tipos de corpo.

A evolução rumo à aceitação

Com o tempo, Serena aprendeu a amar e aceitar seu corpo. Hoje, ela afirma com serenidade: “Não dou ouvidos a críticas. Todos têm direito à sua opinião. Se você não gosta de mim, não precisa gostar”. Dessa forma, ela transforma seu físico em um símbolo de força e autonomia, ao mesmo tempo que defende o amor-próprio e o respeito à diversidade corporal.

Recentemente, porém, ela enfrentou uma onda de críticas após se tornar embaixadora de um medicamento para emagrecimento. Ela explicou: “Eu não conseguia atingir o peso que precisava, e acredite, eu não pego atalhos. Meu corpo não estava respondendo. Percebi que não era uma questão de força de vontade. Era biológico.” Essa declaração serve como um lembrete de que todos são livres para fazer suas próprias escolhas. É absolutamente desnecessário se conformar a padrões para ser “aceitável”: seu corpo já está perfeito exatamente como é.

Em última análise, Serena Williams personifica uma lição valiosa: o corpo, seja alto, musculoso, curvilíneo ou esguio, é antes de tudo uma ferramenta e um reflexo da sua singularidade. O sucesso atlético, a autoconfiança e a beleza nunca dependem de um padrão universal.