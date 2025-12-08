Aos 59 anos, Halle Berry quebra tabus sobre a menopausa.

A atriz, produtora e modelo americana Halle Berry continua a cativar o público, não apenas com seu carisma e senso de estilo, mas também demonstrando que o glamour não tem idade. No New York Times DealBook Summit, ela mais uma vez causou forte impacto ao combinar moda, ativismo e empoderamento.

Um olhar que simboliza a autoafirmação.

Em uma publicação no Instagram mostrando os bastidores do New York Times DealBook Summit, Halle Berry escolheu um blazer azul-marinho com decote profundo, usado sem blusa ou sutiã. O corte estruturado e o botão dourado único combinaram um visual de "sexy de escritório" com elegância confiante.

Essa escolha de roupa, longe de ser insignificante, transmitiu uma mensagem clara: a de uma mulher livre e confiante, sem inibições diante da opinião alheia. Seus acessórios dourados e maquiagem discreta realçaram seu lado glamoroso sem desviar a atenção da mensagem central: as vozes das mulheres em relação à sua saúde e bem-estar devem ser ouvidas.

Uma voz forte para as mulheres na menopausa.

Durante seu discurso na cúpula, Halle Berry defendeu um maior reconhecimento da menopausa e da perimenopausa no debate público. Através de sua marca Respin Health, ela faz campanha para combater preconceitos e mudar as políticas de saúde em torno dessa fase natural, porém frequentemente estigmatizada, da vida das mulheres.

“Quando você não tem mais fardos para carregar, mas ainda tem toda a força para lutar”, escreveu ela no Instagram, resumindo o espírito guerreiro que a caracteriza. Para ela, este período não é um fim, mas um novo começo, um “renascimento”, como já havia dito à Marie Claire: ela afirma que agora se sente mais forte e realizada do que nunca.

Uma estrela que inspira uma nova perspectiva sobre a idade.

Halle Berry menciona com orgulho ser frequentemente "a mais velha da sala". Longe de ser um fardo, esse status lhe confere uma sensação de confiança e liberdade. Ela afirma que não busca mais agradar ou atender às expectativas dos outros, personificando assim uma maturidade plena, livre de amarras. Sua atitude, uma mistura de humor e sinceridade, inspira milhares de mulheres a reconquistarem seu poder em qualquer idade.

Ao combinar escolhas de moda ousadas com uma mensagem poderosa, Halle Berry redefine o significado de envelhecer nos dias de hoje. Sua aparição de topless sob um blazer não foi apenas uma declaração de moda, mas um manifesto visual: o de uma mulher que rejeita tabus e afirma seu poder. Através de sua mensagem, ela prova que a menopausa não é motivo de vergonha nem um fim, mas sim uma fase de renascimento e autoafirmação.