Jessica Biel exibe seu treino de braços e costas

Tatiana Richard
@jessicabiel/Instagram

Jessica Biel, conhecida por seu papel em "The Better Sister", compartilhou recentemente um vídeo muito aguardado mostrando sua rotina de exercícios para a parte superior do corpo. Com seu treinador, Ben Bruno , ela demonstra exercícios específicos. Sua abordagem mostra que é possível combinar eficácia e prazer sem exageros.

Uma abordagem que abrange o corpo todo.

A atriz não se limita a exercícios apenas para os braços ou costas. Jessica Biel foca em sessões completas que incluem a parte superior do corpo, pernas e abdômen, reduzindo assim a necessidade de exercícios cardiovasculares adicionais. Cada sessão contém pelo menos um exercício para as costas que também trabalha os bíceps, um exercício para os ombros, um exercício para os tríceps e exercícios para a parte inferior do corpo.

Segundo Ben Bruno, seu treinador, o objetivo não é fazer tudo de uma vez, mas variar os movimentos para manter a motivação e progredir a longo prazo. Essa abordagem demonstra que um treinamento criterioso, mesmo que moderado, pode ser eficaz no fortalecimento do corpo.

Exercícios específicos para braços e costas

A rotina de exercícios de Jessica Biel inclui vários exercícios característicos. Entre eles, estão as barras fixas com assistência, as remadas unilaterais com rotação e as extensões de tríceps com uma perna elevada. Outros movimentos combinam equilíbrio e treinamento de força, como a prancha lateral com remada com faixa elástica ou o agachamento búlgaro combinado com elevação lateral.

Note que pesos excessivamente pesados devem ser evitados para priorizar a execução correta dos exercícios e a consistência do esforço. A ideia é adaptar cada treino às suas próprias capacidades, em vez de se comparar ao desempenho de uma celebridade.

Uma regularidade mensurável

Jessica treina regularmente. Suas sessões geralmente giram em torno de um nível de intensidade 7 em uma escala de 10, com picos de intensidade apenas quando o papel exige. Para complementar o treinamento, ela também pratica ioga ou pilates, promovendo flexibilidade e bem-estar geral. Essa rotina demonstra que não é necessário levar o corpo ao extremo para alcançar resultados: consistência e ouvir o próprio corpo continuam sendo os melhores aliados.

Ouça a si mesmo em primeiro lugar.

Inspirando-se em Jessica Biel, é fundamental lembrar que cada um deve respeitar o seu próprio ritmo. Não há obrigação de seguir uma rotina de exercícios tão estruturada ou intensa. Você não precisa "manter o corpo" com sessões diárias se isso não se adequa aos seus desejos ou estilo de vida. O importante é encontrar o que te faz bem, seja uma caminhada diária, alguns alongamentos ou simplesmente descansar. Ouvir o seu corpo, em vez de seguir um modelo externo, continua sendo a chave para o bem-estar e a saúde duradoura.

Resumindo, Jessica Biel e seu treinador demonstram que é possível combinar força e prazer em uma rotina de exercícios realista. No entanto, todos podem adaptar esses princípios à sua própria vida, sem pressão ou culpa, e celebrar cada pequena vitória física à sua maneira.

