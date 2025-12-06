Jessica Biel exibe seu treino de braços e costas

Jessica Biel, conhecida por seu papel em "The Better Sister", compartilhou recentemente um vídeo muito aguardado mostrando sua rotina de exercícios para a parte superior do corpo. Com seu treinador, Ben Bruno , ela demonstra exercícios específicos. Sua abordagem mostra que é possível combinar eficácia e prazer sem exageros.

Uma abordagem que abrange o corpo todo.

A atriz não se limita a exercícios apenas para os braços ou costas. Jessica Biel foca em sessões completas que incluem a parte superior do corpo, pernas e abdômen, reduzindo assim a necessidade de exercícios cardiovasculares adicionais. Cada sessão contém pelo menos um exercício para as costas que também trabalha os bíceps, um exercício para os ombros, um exercício para os tríceps e exercícios para a parte inferior do corpo.

Segundo Ben Bruno, seu treinador, o objetivo não é fazer tudo de uma vez, mas variar os movimentos para manter a motivação e progredir a longo prazo. Essa abordagem demonstra que um treinamento criterioso, mesmo que moderado, pode ser eficaz no fortalecimento do corpo.

Exercícios específicos para braços e costas

A rotina de exercícios de Jessica Biel inclui vários exercícios característicos. Entre eles, estão as barras fixas com assistência, as remadas unilaterais com rotação e as extensões de tríceps com uma perna elevada. Outros movimentos combinam equilíbrio e treinamento de força, como a prancha lateral com remada com faixa elástica ou o agachamento búlgaro combinado com elevação lateral.

Note que pesos excessivamente pesados devem ser evitados para priorizar a execução correta dos exercícios e a consistência do esforço. A ideia é adaptar cada treino às suas próprias capacidades, em vez de se comparar ao desempenho de uma celebridade.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessica Biel (@jessicabiel)

Uma regularidade mensurável

Jessica treina regularmente. Suas sessões geralmente giram em torno de um nível de intensidade 7 em uma escala de 10, com picos de intensidade apenas quando o papel exige. Para complementar o treinamento, ela também pratica ioga ou pilates, promovendo flexibilidade e bem-estar geral. Essa rotina demonstra que não é necessário levar o corpo ao extremo para alcançar resultados: consistência e ouvir o próprio corpo continuam sendo os melhores aliados.

Ouça a si mesmo em primeiro lugar.

Inspirando-se em Jessica Biel, é fundamental lembrar que cada um deve respeitar o seu próprio ritmo. Não há obrigação de seguir uma rotina de exercícios tão estruturada ou intensa. Você não precisa "manter o corpo" com sessões diárias se isso não se adequa aos seus desejos ou estilo de vida. O importante é encontrar o que te faz bem, seja uma caminhada diária, alguns alongamentos ou simplesmente descansar. Ouvir o seu corpo, em vez de seguir um modelo externo, continua sendo a chave para o bem-estar e a saúde duradoura.

Resumindo, Jessica Biel e seu treinador demonstram que é possível combinar força e prazer em uma rotina de exercícios realista. No entanto, todos podem adaptar esses princípios à sua própria vida, sem pressão ou culpa, e celebrar cada pequena vitória física à sua maneira.