"Tenho 36 anos e não tenho filhos": esta atriz quebra um tabu

Em um trecho de sua participação no podcast "Know Thyself", a atriz, cantora e compositora americana Lucy Hale afirma simplesmente: ela tem 36 anos, é solteira e não tem filhos, e isso é perfeitamente normal. Sua intenção é dizer que não existe um momento certo para casar ou formar uma família, e que você não deve se precipitar em nada se não se sentir preparado, mesmo que a sociedade muitas vezes sugira o contrário.

Normalizando diferentes trajetórias de vida

Ao falar sobre sua idade e situação pessoal, Lucy Hale destaca a pressão que recai particularmente sobre as mulheres em relação a relacionamentos, maternidade e o infame "relógio biológico". Seu discurso, por outro lado, promove a ideia de que cada um progride em seu próprio ritmo, que é possível construir uma carreira, conhecer a si mesmo e, então, decidir — ou não — se terá filhos mais tarde, sem culpa.

Avaliações online muito positivas

Nos trechos compartilhados nas redes sociais, muitos usuários elogiaram a coragem e a sinceridade de sua declaração. Os comentários enfatizaram que esse tema ainda é tabu e que é revigorante ouvir uma atriz renomada dizer abertamente que não ser casada ou mãe aos 36 anos não torna alguém "atrasada" ou "fracassada". Esse tipo de mensagem ajuda a normalizar trajetórias de vida mais diversas, bem diferentes dos modelos impostos pela família, cultura ou mídia.

Ao afirmar publicamente seu status, Lucy Hale oferece um ponto de referência reconfortante para todos aqueles que se sentem em desacordo com as expectativas sociais e os lembra de que seu valor não é medido por um anel no dedo, nem pelo número de filhos.