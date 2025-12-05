Search here...

"Tenho 36 anos e não tenho filhos": esta atriz quebra um tabu

Léa Michel
@lucyhale/Instagram

Em um trecho de sua participação no podcast "Know Thyself", a atriz, cantora e compositora americana Lucy Hale afirma simplesmente: ela tem 36 anos, é solteira e não tem filhos, e isso é perfeitamente normal. Sua intenção é dizer que não existe um momento certo para casar ou formar uma família, e que você não deve se precipitar em nada se não se sentir preparado, mesmo que a sociedade muitas vezes sugira o contrário.

Normalizando diferentes trajetórias de vida

Ao falar sobre sua idade e situação pessoal, Lucy Hale destaca a pressão que recai particularmente sobre as mulheres em relação a relacionamentos, maternidade e o infame "relógio biológico". Seu discurso, por outro lado, promove a ideia de que cada um progride em seu próprio ritmo, que é possível construir uma carreira, conhecer a si mesmo e, então, decidir — ou não — se terá filhos mais tarde, sem culpa.

Avaliações online muito positivas

Nos trechos compartilhados nas redes sociais, muitos usuários elogiaram a coragem e a sinceridade de sua declaração. Os comentários enfatizaram que esse tema ainda é tabu e que é revigorante ouvir uma atriz renomada dizer abertamente que não ser casada ou mãe aos 36 anos não torna alguém "atrasada" ou "fracassada". Esse tipo de mensagem ajuda a normalizar trajetórias de vida mais diversas, bem diferentes dos modelos impostos pela família, cultura ou mídia.

Ao afirmar publicamente seu status, Lucy Hale oferece um ponto de referência reconfortante para todos aqueles que se sentem em desacordo com as expectativas sociais e os lembra de que seu valor não é medido por um anel no dedo, nem pelo número de filhos.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Com elegância, Sofia Vergara (53 anos) causa sensação em um vestido branco.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Com elegância, Sofia Vergara (53 anos) causa sensação em um vestido branco.

Sofía Vergara causou sensação recentemente na festa de aniversário de uma amiga, ao aparecer com um vestido de...

"Uma coroa não pode ser comprada": Miss Universo 2025 quebra o silêncio sobre acusações de trapaça.

Duas semanas após sua coroação, Fátima Bosch, Miss México que se tornou Miss Universo 2025, se vê no...

Há 31 anos, esse papel revelou a beleza de Cameron Diaz ao mundo.

Há trinta e um anos, Cameron Diaz fez uma entrada sensacional no cinema em "O Máscara", dirigido por...

Karol G, o ícone latino que está deixando sua marca no cenário mundial.

Karol G, cujo nome verdadeiro é Carolina Giraldo Navarro, tornou-se uma figura importante na música latina e no...

Aos 67 anos, Andie MacDowell exibe com elegância seus cabelos grisalhos.

Andie MacDowell causou sensação recentemente na festa de 20º aniversário do programa Mulheres de Valor da L'Oréal Paris,...

"Uma modelo!": Esta cantora coreana está chamando a atenção.

Lisa, do grupo feminino de K-pop sul-coreano BLACKPINK, confirmou mais uma vez seu status de ícone fashion em...

© 2025 The Body Optimist