Search here...

"Uma coroa não pode ser comprada": Miss Universo 2025 quebra o silêncio sobre acusações de trapaça.

Léa Michel
@fatimaboschfdz/Instagram

Duas semanas após sua coroação, Fátima Bosch, Miss México que se tornou Miss Universo 2025, se vê no centro de uma tempestade midiática. Acusada de ter vencido "uma competição fraudada", a jovem decidiu se pronunciar publicamente para defender sua integridade e a da organização.

Uma vitória disputada desde o momento da coroação.

Em 21 de novembro de 2025, Fátima Bosch foi coroada Miss Universo ao final de uma cerimônia já marcada por tensões palpáveis. Alguns dias antes, uma discussão entre a candidata mexicana e o produtor Nawat Itsaragrisil havia viralizado nas redes sociais, com ele a chamando de "burra" (idiota).

Quando Fátima Bosch finalmente conquistou o título, algumas vozes se levantaram imediatamente, alegando favoritismo e uma "vitória fraudada". Um dos jurados, Omar Harfouch, chegou a renunciar após a cerimônia, denunciando uma "votação secreta" e chamando Fátima Bosch de "vencedora falsa". Essas declarações inflamaram debates online e alimentaram suspeitas de manipulação interna.

Resposta de Fátima Bosch: "Não se pode comprar uma coroa".

Em sua aparição no programa Good Morning America, em 2 de dezembro, a nova Miss Universo abordou as acusações diretamente. "Claro que não" , declarou, afirmando que seu sucesso se baseia no mesmo trabalho árduo e esforço de todas as suas concorrentes. Com um toque de humor, acrescentou: "Talvez você possa comprar uma coroa no Walmart, mas não no Miss Universo". Fátima Bosch também refutou as alegações de que seu pai teria ligações comerciais com Raúl Rocha, coproprietário da organização. "Meu pai não tem nada a ver com essa estrutura, é um absurdo", insistiu.

Por sua vez, o comitê do Miss Universo publicou um comunicado em 19 de novembro através da BBC , afirmando que "nenhum grupo externo foi autorizado a avaliar as candidatas ou selecionar as finalistas" .

As consequências e divisões dentro da competição

Apesar das negativas, a controvérsia deixou marcas. Olivia Yacé, quarta colocada, anunciou em 21 de novembro sua decisão de renunciar ao título de Miss Universo África e Oceania. Em um comunicado público, ela explicou que queria permanecer fiel aos seus princípios de "respeito, dignidade, excelência e igualdade de oportunidades". Esse gesto simbólico evidenciou as divisões internas do concurso, já abalado por tensões estruturais entre transparência e espetáculo, grandiosidade e política.

Em resumo, ao se manifestar, Fátima Bosch quis lembrar a todos que o valor de uma coroa não reside no ouro de que é feita, mas na integridade da mulher que a usa. Para além das controvérsias, a jovem agora personifica um debate mais amplo sobre legitimidade, reputação e as pressões inerentes aos concursos de beleza internacionais.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Há 31 anos, esse papel revelou a beleza de Cameron Diaz ao mundo.
Article suivant
Com elegância, Sofia Vergara (53 anos) causa sensação em um vestido branco.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Tenho 36 anos e não tenho filhos": esta atriz quebra um tabu

Em um trecho de sua participação no podcast "Know Thyself", a atriz, cantora e compositora americana Lucy Hale...

Com elegância, Sofia Vergara (53 anos) causa sensação em um vestido branco.

Sofía Vergara causou sensação recentemente na festa de aniversário de uma amiga, ao aparecer com um vestido de...

Há 31 anos, esse papel revelou a beleza de Cameron Diaz ao mundo.

Há trinta e um anos, Cameron Diaz fez uma entrada sensacional no cinema em "O Máscara", dirigido por...

Karol G, o ícone latino que está deixando sua marca no cenário mundial.

Karol G, cujo nome verdadeiro é Carolina Giraldo Navarro, tornou-se uma figura importante na música latina e no...

Aos 67 anos, Andie MacDowell exibe com elegância seus cabelos grisalhos.

Andie MacDowell causou sensação recentemente na festa de 20º aniversário do programa Mulheres de Valor da L'Oréal Paris,...

"Uma modelo!": Esta cantora coreana está chamando a atenção.

Lisa, do grupo feminino de K-pop sul-coreano BLACKPINK, confirmou mais uma vez seu status de ícone fashion em...

© 2025 The Body Optimist