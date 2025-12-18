Aos 58 anos, Julia Roberts irradia beleza mesmo sem maquiagem.

Search here...

Julia Roberts prova mais uma vez que a beleza não se define por artifícios ou idade. A atriz vencedora do Oscar por "Uma Linda Mulher" compartilhou recentemente uma foto sem maquiagem no Instagram — um visual que cativou seus milhões de seguidores. Com sua pele radiante, sorriso deslumbrante e penteado inspirado na Geração Z, ela revela uma beleza autêntica e serena.

Uma beleza natural e confiante.

Em uma foto publicada em meados de dezembro, Julia Roberts posa com uma simplicidade natural: pele sem filtros, cabelos soltos com risca ao meio. A atriz veste um suéter cinza, um colar de pérolas coloridas e pequenos diamantes discretos, símbolo de sua elegância descontraída. Esse visual despojado, bem diferente do glamour do tapete vermelho, destaca a serena confiança de uma mulher que se aceita plenamente.

Uma amizade celebrada

Esta foto encantou muitos fãs, principalmente pela mensagem que transmite. Julia Roberts demonstra seu apoio ao amigo, o fotógrafo Alexi Lubomirski, conhecido por seus retratos de celebridades e por fotografar o casal real britânico, Harry e Meghan. Na legenda, a atriz divulga seu novo livro, Natura Sacra, cuja renda será totalmente revertida para a instituição de caridade "Hope and Play". Uma iniciativa generosa, perfeitamente alinhada com a personalidade gentil e engajada da estrela.

Um final de ano tranquilo.

Após um ano marcado pela intensa promoção de seu filme "After the Hunt", Julia Roberts está claramente desfrutando de um momento de tranquilidade. Longe dos sets de filmagem e dos flashes das câmeras, ela se dedica à leitura, passa tempo com seus entes queridos e se concentra em seu bem-estar pessoal. Vista recentemente no Festival de Cinema de Veneza e no Gotham Film Awards, ela deslumbrante em um terno roxo. Hoje, ela encanta sem artifícios: com sua naturalidade radiante, sua simplicidade e seu sorriso inimitável.

Em resumo, Julia Roberts personifica a elegância atemporal como nunca antes. Ao aparecer sem maquiagem, ela transmite uma mensagem poderosa: a beleza autêntica não reside na perfeição, mas na autoaceitação. Radiante, generosa e genuína, a atriz e produtora americana prova que o charme não desaparece, apenas evolui.

"Minha voz mudou": a corajosa confissão de Selena Gomez sobre seus problemas de saúde.

