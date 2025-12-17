Aos 62 anos, esta atriz desdenha das críticas com seu olhar assertivo.

A atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu se recusa a se conformar e provou isso mais uma vez recentemente com um look ousado considerado "provocativo demais" por alguns internautas. Em vez de se intimidar com as críticas, ela as transformou em um manifesto feminista em defesa da liberdade das mulheres de todas as idades.

Uma aparência que quebra padrões.

Convidada para um evento glamoroso — a estreia da quinta temporada de Emily em Paris no Grand Rex, em Paris — Philippine Leroy-Beaulieu mais uma vez chamou a atenção com seu look deslumbrante. Um vestido chique e pernas à mostra: a atriz escolheu um visual que celebra seu corpo, bem distante da imagem "recatada" que alguns tentam impor às mulheres acima dos 50. No tapete vermelho, a estrela de Emily em Paris surgiu sorridente, confiante e perfeitamente em sintonia com esse look glamoroso que desafia os estereótipos de idade.

Nas redes sociais e em alguns comentários, as reações foram imediatas. De "velha demais para se vestir assim" a "vulgar" ou "indecente para a idade dela", os comentários revelaram um sexismo infelizmente "comum": aquele que tolera o glamour em mulheres de 20 anos, mas o condena assim que surgem rugas e cabelos grisalhos. Em poucas horas, o look de Philippine Leroy-Beaulieu deixou de ser um assunto de moda e se tornou um lembrete contundente das limitações que ainda pesam sobre os corpos das mulheres.

"Velha demais": críticas que ela rebate com elegância.

Longe de se desculpar ou se justificar, Philippine Leroy-Beaulieu opta por combater essa hostilidade. Em entrevistas e na televisão, ela lembra regularmente aos telespectadores que uma mulher não se torna invisível depois dos 50 anos e que não tem intenção alguma de se desculpar por ser desejável e atraente aos 62.

Diante dos comentários mais virulentos, ela prefere a ironia e o distanciamento à raiva. Ela enfatiza que essas observações revelam, principalmente, o desconforto de alguns com mulheres que não se conformam mais à docilidade esperada. Ao se recusar a se censurar, ela expõe as contradições daqueles que querem ditar como ela deve envelhecer.

Uma feminista que está combatendo o preconceito de idade e o sexismo.

Há vários anos, Philippine Leroy-Beaulieu é uma feminista ativa e franca, uma postura que influencia suas escolhas de papéis e seu estilo. Ela já falou sobre como alguns homens se sentem incomodados com sua personalidade independente, afirmando que muitas vezes preferem mulheres "mais dóceis". Para ela, essa resistência à autonomia feminina também se reflete nas críticas direcionadas à sua aparência: uma mulher que não busca mais alimentar o ego masculino é perturbadora.

Ao exibir com confiança seu corpo e sua idade, ela oferece uma narrativa diferente da mulher na casa dos sessenta. Nem retraída nem caricaturada, mas poderosa, elegante e glamorosa, como as heroínas que ela adora interpretar. Sua presença no tapete vermelho torna-se, assim, uma extensão de seu compromisso: provar que não há limite de idade para se sentir bonita e livre.

Apoio público maciço contra os "machões"

Embora os comentários misóginos sejam frequentes, eles estão longe de representar a totalidade das reações. Muitos internautas, fãs e espectadores, pelo contrário, elogiam o carisma e a audácia de Philippine Leroy-Beaulieu. Em publicações que mostram sua beleza, abundam mensagens de admiração: "Espetacular", "Um exemplo", "Adoraria estar assim aos 62 anos", "Ela empodera tantas mulheres". Esse apoio confirma que sua abordagem ressoa muito além da controvérsia.

Em suma, Philippine Leroy-Beaulieu oferece uma perspectiva diferente para todos aqueles que são constantemente aconselhados a serem discretos após certa idade. Seu visual, considerado "exagerado" por alguns, torna-se, assim, uma declaração: o direito de existir plenamente, de permanecer glamorosa e de ocupar espaço, aos 20, 40, 60 anos e além.