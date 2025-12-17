Aos 25 anos, o filho de Madonna está causando sensação em uma elegante campanha de moda.

Rocco Ritchie está deixando sua marca em lugares inesperados. Com naturalidade e presença marcante, ele está se tornando o rosto da elegância moderna. Sua recente colaboração com Giorgio Armani confirma uma coisa: estamos testemunhando o surgimento de uma personalidade que transcende a mera fama.

Um encontro claro entre patrimônio e liberdade.

Quando a Armani escolheu Rocco Ritchie para personificar sua nova campanha de outono/inverno, "That's So Armani", a escolha foi muito além da mera curiosidade. Foi um diálogo sutil entre uma herança icônica da moda e uma individualidade resolutamente contemporânea. Filho de Madonna e do diretor Guy Ritchie, Rocco poderia ter se conformado a uma imagem pré-fabricada. Em vez disso, ele prefere trilhar seu próprio caminho, com uma elegância instintiva e desinibida.

Armani encontrou nele um intérprete ideal: alguém que não apenas repete os códigos, mas os incorpora. Sente-se imediatamente essa autenticidade, como se as roupas tivessem sido concebidas para acompanhar um movimento interior, em vez de congelar uma postura.

Silhuetas fluidas para elegância em movimento.

Através das lentes do fotógrafo Gorka Postigo, Rocco Ritchie apresenta um guarda-roupa notavelmente coeso. Os ternos sob medida fluem com naturalidade, os cortes respiram e os tecidos — cashmere e lã fina — envolvem o corpo com suavidade. A paleta de cores, deliberadamente contida, explora tons de azul-marinho profundo, preto intenso e chocolate quente. Blazers leves, trench coats estruturados, porém fluidos, e smokings usados sem rigidez: cada peça valoriza o corpo sem jamais restringi-lo. Você descobre uma elegância que celebra o conforto, a postura e a confiança. Aqui, a sofisticação não grita; ela se expressa com calma e segurança.

“Ser o artista e a arte”: uma visão alinhada.

Em um vídeo que acompanha a campanha, Rocco Ritchie compartilha sua definição de elegância: ser tanto o artista quanto a obra. Essa frase, proferida com um sotaque britânico herdado de seus anos em Londres, encapsula perfeitamente o espírito da marca Armani. Compreende-se, então, que essa colaboração se baseia em uma visão compartilhada: luxo não é ostentação, mas uma atitude. Rocco não busca impressionar. Ele exala uma presença discreta, quase magnética, lembrando-nos que vestir-se com precisão importa mais do que a própria peça.

Uma jornada artística que aprimora o estilo de cada um.

Essa confiança também se constrói fora das passarelas. Sob o pseudônimo Rhed, Rocco Ritchie desenvolve um trabalho pessoal e politicamente engajado. No ano passado, ele exibiu em Miami uma série intitulada "Pack A Punch", inspirada no Muay Thai (boxe tailandês). Uma abordagem física e expressiva, que revela uma forte conexão com o corpo, a energia e o movimento. Aqui, percebe-se uma coerência: a mesma liberdade permeia sua pintura, sua postura e sua maneira de incorporar a moda.

Uma nova maturidade, pessoal e familiar.

Após anos marcados por tensões familiares amplamente divulgadas, a relação entre Rocco e sua mãe melhorou. Madonna agora apoia ativamente a carreira artística do filho, demonstrando um orgulho inabalável. Esse ambiente mais harmonioso parece oferecer a Rocco o espaço necessário para afirmar sua identidade, longe das pressões externas.

Com "That's So Armani", Rocco Ritchie tornou-se um dos rostos de uma nova geração: ousada, internacional e refinada. Ele não apenas vestia Armani; ele a vivia, a transformava e a projetava para o presente. E é precisamente essa elegância vibrante, positiva e incorporada que faz toda a diferença.