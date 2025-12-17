"Não beijarei mais mulheres": Promessa íntima de George Clooney à esposa causa espanto.

George Clooney revelou recentemente que está deixando para trás seus papéis de galã. O ator, diretor, roteirista e produtor de cinema americano, conhecido por cativar o público em filmes como "Onze Homens e um Segredo" e "Intolerável Crueldade", acredita que sua idade e amadurecimento pessoal não se adequam mais a esse tipo de papel. Foi uma decisão bem ponderada, tomada em comum acordo com sua esposa, Amal Clooney.

Uma escolha guiada pela idade e pela serenidade.

O ator confirmou isso em entrevista ao Daily Mail : ele não se vê mais em papéis onde precisa trocar beijos apaixonados com suas colegas de elenco. "Estou tentando seguir o exemplo de Paul Newman: 'OK, não vou mais beijar garotas na tela'", explicou. George Clooney, que frequentemente personificou charme e galanteria nas telas, reconhece que o tempo cobrou seu preço: "Quando completei 60 anos, conversei com minha esposa e disse a ela: 'Ainda posso jogar basquete com jovens de 25 anos, mas daqui a 25 anos, terei 85'". O ator não renega sua carreira; ele simplesmente a está adaptando a uma "nova fase de sua vida".

Uma forte ligação com Amal Clooney

Casado desde 2014 com a advogada internacional Amal Alamuddin, George Clooney nunca escondeu a influência positiva que ela exerce sobre suas escolhas profissionais e pessoais. Juntos, eles criam os gêmeos Ella e Alexander. "Conversamos muito sobre os tipos de papéis que ainda quero interpretar", confessa ele. O relacionamento deles agora representa uma estabilidade rara no mundo de Hollywood e prioriza uma vida mais simples, longe dos holofotes.

A vida longe dos sets de filmagem e do glamour

Os Clooneys deixaram Los Angeles para se estabelecerem em uma propriedade na França, um ambiente tranquilo onde seus filhos podem crescer sem a pressão da fama. "Eu tinha medo de que, em Los Angeles, eles fossem sempre comparados a outros filhos de celebridades", explica o ator. Essa vida mais discreta permite que ele aprecie o que realmente importa: família, natureza e a liberdade de escolher apenas os projetos que realmente o inspiram.

Em resumo, George Clooney parece ter encontrado seu equilíbrio, bem distante do clichê do "playboy de Hollywood". Sua decisão de não beijar mais suas parceiras em cena simboliza menos uma restrição do que uma evolução natural: a de um ator que deseja permanecer fiel a si mesmo.