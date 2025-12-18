Microtrench coat, meia-calça colorida: Madonna reinventa um look icônico.

Vinte anos após o icônico videoclipe de "Hung Up", Madonna reviveu sua extravagante estética de aeróbica na inauguração da exposição de seu filho Rocco em Londres. Vestindo meia-calça roxa, luvas magenta e um microcasaco azul-violeta, a Rainha do Pop fundiu nostalgia e vanguarda com elegância.

Uma vibrante homenagem à era das "Confissões".

No dia 16 de dezembro, no bairro do Soho (Londres), Madonna optou por meias-calças roxas, uma clara referência ao body rosa-roxo e ao cinto de lantejoulas do videoclipe de 2005. Luvas combinando e óculos grandes completaram a homenagem a essa "silhueta aeróbica" que marcou seu retorno triunfal à MTV, um símbolo de energia pop imparável.

Microtrench coat icônico da Saint Laurent

O destaque do look: uma mini jaqueta de couro preta estilo motociclista, uma referência à jaqueta icônica do videoclipe, reinterpretada por Anthony Vaccarello para a coleção Primavera/Verão da Saint Laurent. A bolsa 5 to 7 com estampa de leopardo da grife adicionou um toque felino contemporâneo, provando que Madonna domina o retrofuturismo como ninguém.

Um indício de um retorno iminente

Essa aparição coincide com o anúncio de um sucessor para "Confessions on a Dance Floor", o décimo álbum de estúdio de Madonna, que inclui a música "Hung Up". Além do figurino, ela reafirma a imagem dos anos 80 e 2000 que a tornou uma lenda, transformando uma exposição familiar em uma declaração de moda atemporal.

Em resumo, Madonna demonstra mais uma vez que o estilo é atemporal e transcende a nostalgia. Ao revisitar a estética de "Hung Up" com precisão contemporânea, ela prova que seus looks icônicos não são meros arquivos, mas materiais vivos e pulsantes, constantemente reinventados. Para Madonna, a reinvenção é uma disciplina contínua — e uma arte dominada.