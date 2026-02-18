Search here...

"Ela não está com frio?": Em Paris, esta cantora opta por um look ousado.

Léa Michel
@tatemcrae/Instagram

Em Paris, a cantora Tate McRae exibiu recentemente um look que causou sensação nas redes sociais. Shorts curtíssimos, meia-calça e um blazer estruturado: uma produção que gerou reações diversas, desde admiração até questionamentos sobre o frio do inverno.

Um estilo parisiense romântico

A cantora, compositora, dançarina e atriz canadense Tate McRae compartilhou uma sequência de fotos no Instagram capturando sua escapada romântica de Dia dos Namorados para a capital francesa. Entre as fotos, ela posa com um microshort preto combinado com meia-calça, um blazer preto acinturado e botas de cano alto, tudo finalizado com uma rosa vermelha para a ocasião. Essa mistura de elegância parisiense e ousadia brinca com contrastes: sofisticação estruturada e um espírito divertido.

Reações entusiasmadas apesar do frio do inverno

A publicação rapidamente conquistou milhares de curtidas e comentários elogiosos, como "Paris te cai muito bem" e "Tão linda". Fiel à tradição de usar roupas mais curtas no inverno, porém, os internautas não puderam deixar de se perguntar: "Ela não está com frio?" ou comentários semelhantes, destacando a exposição às temperaturas frias de fevereiro em Paris. Paradoxalmente, esses comentários não diminuíram o entusiasmo geral: os fãs adoraram a combinação, provando que ousadia sempre compensa na moda.

O carrossel de Tate McRae amplia a atmosfera com uma selfie no espelho em um quarto aconchegante em tons de vermelho, um close de suas pernas em um carro e instantâneos acolhedores de cafés parisienses. Essas imagens capturam uma "vibe relaxada", reforçando a imagem de uma artista que domina a arte de retratar o estilo de vida.

Em última análise, essa aparência está em consonância com as escolhas de moda de Tate McRae, que se destacam na fusão de tendências streetwear com a elegância europeia. Em Paris, a capital da moda por excelência, seu "look de Dia dos Namorados" confirma mais uma vez que a ousadia triunfa sobre as preocupações climáticas, transformando questionamentos sobre o frio em elogios velados.

Aos 63 anos, Demi Moore opta pela elegância em um vestido preto de renda.

