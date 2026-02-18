Search here...

"Continua linda como sempre": aos 55 anos, esta atriz brilha na praia ao lado de um cavalo.

Anaëlle G.
@noholdenback/Instagram

A atriz e apresentadora de televisão britânica Amanda Holden continua a desafiar as convenções em seus ensaios fotográficos. Recém-chegada das comemorações de seu aniversário, ela compartilhou uma série de fotos no Instagram, posando ao lado de um cavalo para celebrar o Ano do Cavalo de Fogo.

O Ano do Cavalo de Fogo

Amanda Holden compartilhou recentemente uma publicação com um tema marcante no Instagram. Vestindo uma camisa branca aberta que revela um top triangular combinando, calças pretas de cintura alta e botas de borracha, ela posa ao lado de seu cavalo em um cenário elegante e simbólico. Esta imagem celebra o início do Ano do Cavalo de Fogo (17 de fevereiro de 2026 a 5 de fevereiro de 2027), um ciclo lunar raro que ocorre apenas uma vez a cada 60 anos.

Tradicionalmente associado à paixão, transformações rápidas e forte independência, este período promete energia e mudanças drásticas. "Preparem-se para mudanças deslumbrantes", disse ela aos seus seguidores. As reações foram inúmeras: "Continua linda como sempre", "Rainha absoluta", "Uma verdadeira Bond girl aos 55". Longe das críticas, a maioria dos comentários elogiou sua confiança. Para muitos, ela personifica uma geração que se recusa a se apagar com a idade e, pelo contrário, exige visibilidade e liberdade.

Em última análise, ao abraçar os códigos do Ano do Cavalo de Fogo, Amanda Holden reafirma uma visão forte de maturidade, onde a idade se torna uma vantagem, não uma limitação. Ela afirma uma liberdade de tom e imagem que desafia expectativas, inspirando uma geração de mulheres a celebrar sua confiança inabalável.

Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
