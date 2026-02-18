Search here...

Aos 63 anos, Demi Moore opta pela elegância em um vestido preto de renda.

Anaëlle G.
@hoshounkpatin/Instagram

Demi Moore continua a provar que estilo e elegância são atemporais. Durante uma recente viagem a Nova York, a atriz, produtora e diretora americana cativou seus fãs ao compartilhar uma série de fotos no Instagram nas quais aparece com um suntuoso vestido preto de renda da Gucci. Um look moderno e sofisticado que confirma, mais uma vez, seu status como um verdadeiro ícone da moda.

Um look preto chique

Nesta publicação com a legenda simples "Alguns dias em Nova York", Demi Moore exibe um vestido de mangas curtas confeccionado em renda delicada entrelaçada com o icônico monograma da Gucci. Ela sobrepõe o vestido a um discreto fundo preto, criando um equilíbrio sutil entre o moderno e o sofisticado. Para completar o look, a atriz optou por um par de brincos de diamante e uma maquiagem natural: um toque de blush rosado, um traço de lápis labial nude e os cabelos soltos em ondas suaves.

O triunfo da sobriedade na logomania

Conhecida por seu gosto impecável e habilidade em elevar tendências, Demi Moore reinventa a "logomania" aqui à sua maneira. Longe da exuberância usual de logotipos gigantes, ela opta por uma abordagem mais discreta, permitindo que os detalhes da Gucci se integrem perfeitamente à delicada renda. Essa interação habilidosa entre o clássico e o moderno ressalta seu domínio da elegância descomplicada.

Um laço forte

Esta não é a primeira vez que Demi Moore demonstra seu carinho pela marca italiana. A atriz já havia deslumbrado no tapete vermelho do LACMA Art + Film Gala, usando uma criação brilhante da Gucci. Mais recentemente, ela também participou de um curta-metragem promocional dirigido pelo diretor e roteirista americano Spike Jonze e pela atriz, produtora e diretora holandesa Halina Reijn, confirmando ainda mais sua estreita ligação com a grife de luxo.

Com essa aparição recente em Nova York, Demi Moore nos lembra que a verdadeira elegância reside na autoconfiança e na simplicidade das linhas.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Aos 58 anos, Pamela Anderson reinventa o vestido curto graças a um detalhe inesperado.
"Ela não está com frio?": Em Paris, esta cantora opta por um look ousado.

