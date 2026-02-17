Search here...

Essa influenciadora defendia um casamento "tradicional" até passar por uma grande provação familiar.

@esteecwilliams/Instagram

A influenciadora americana Estee Williams, conhecida por construir sua popularidade no movimento "tradwives" que defende o casamento tradicional, revisou um pouco suas prioridades após uma "crise familiar devastadora" relacionada à saúde de sua filha Estelle, nascida em setembro de 2025 com um grave problema cardíaco.

Origens no movimento "tradwife"

Estee Williams alcançou a fama no TikTok e no Instagram, acumulando mais de 300 mil seguidores ao promover um estilo de vida "tradwife": uma dona de casa financeiramente dependente do marido, Conner, que oferece conselhos como "se mimar" antes de voltar do trabalho. Já em 2022, ela definiu o termo como "uma mulher que assume um papel ultratradicional no casamento, centrado no lar". Esse conteúdo viral e controverso impulsionou sua carreira digital.

Uma mudança anunciada antes do nascimento

Em abril de 2025, grávida de seu primeiro filho, Estee Williams anunciou uma "mudança editorial": menos posts sobre o estilo de vida "tradicional" e mais conteúdo sobre os preparativos para a chegada do bebê. Em entrevista à revista People , ela descreveu isso como "uma decisão intencional de se concentrar em sua família", sem prever a tempestade que se aproximava.

A doença de Estelle: um choque transformador

Estelle nasceu em 5 de setembro de 2025 com uma comunicação interventricular (CIV), um orifício no coração. A cirurgia aberta estava agendada para 11 semanas depois, mas os médicos descobriram uma anomalia muito maior — três centímetros. A operação foi complexa: quatro cirurgias cardíacas, duas paradas cardíacas (uma delas com duração de uma hora), e Estelle foi colocada em ECMO e recebeu um Berlin Heart, um dispositivo externo vital enquanto aguardava um transplante de coração. Aos cinco meses de idade, ela permaneceu hospitalizada, com seus pais ao seu lado.

Rumo a uma nova missão: conscientizar e promover a doação de órgãos.

Essa provação afetou profundamente Estee Williams, que agora compartilha a jornada médica de Estelle para conscientizar sobre cardiopatias congênitas (1 em cada 100 nascimentos) e a raridade de transplantes cardíacos pediátricos (120 a 150 por ano nos Estados Unidos). Longe de oferecer conselhos práticos, seu relato assumiu recentemente um foco educativo: "Isso não é apenas para Estelle, mas para todas as crianças que esperam por um milagre cardíaco". Ela descreve uma mistura de medo e gratidão, mais perto da morte e da fé do que nunca.

A crise familiar de Estee Williams ilustra como a "dona de casa tradicional" idealizada pode (temporariamente) desmoronar diante de uma emergência médica, levando-a a redirecionar sua plataforma para a empatia e ações concretas em prol da doação de órgãos. Sua jornada serve como um lembrete de que a família, em sua realidade crua, transcende as "tendências virais".

Anaëlle G.
