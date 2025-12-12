Search here...

Quem é Hinaupoko Devèze, a Miss França do Taiti?

Fabienne Ba.
Hinaupoko Devèze está escrevendo um novo capítulo na história do Miss França, representando com orgulho o Taiti, a maior ilha da Polinésia Francesa. Aos 23 anos, ela cativa com uma mistura de determinação e um forte compromisso com a saúde mental.

Uma Miss França de Papeete

Nascida em Papeete no início dos anos 2000, Hinaupoko Devèze cresceu entre a Polinésia Francesa, a Nova Caledônia e o sul da França, antes de retornar ao Taiti para se estabelecer na vida adulta. Ela foi eleita Miss Taiti 2025 e, em seguida, conquistou a coroa de Miss França 2026 no início de dezembro de 2025, tornando-se a 96ª Miss França e a sexta Miss Taiti a ganhar este título.

Uma carreira marcada pela mistura cultural e pelos estudos.

Filha de pai francês e mãe das Ilhas Marquesas, Hinaupoko Devèze afirma ter uma forte ligação com a cultura polinésia, em particular a cultura marquesana, através da dança e da língua. Depois de iniciar os estudos de Direito, mudou para Psicologia, onde se formou, enquanto também trabalhava no setor de turismo, como assistente administrativa e como modelo.

A saúde mental como causa de doenças cardíacas.

Hinaupoko Devèze sofreu de burnout durante seus estudos de Direito, uma experiência traumática que influenciou profundamente seu ativismo. Após se tornar Miss França, ela naturalmente escolheu fazer da saúde mental sua principal causa, convencida de que se trata de um problema universal que afeta todas as idades e origens. Ela espera usar sua plataforma "para encorajar as pessoas a se manifestarem, receberem apoio e serem respeitadas por sofrerem de problemas psicológicos".

Um embaixador de valores e diversidade

Durante a campanha eleitoral, Hinaupoko Devèze enfatizou seu compromisso com os valores de "liberdade, igualdade e fraternidade", aos quais acrescentou a noção essencial de respeito. Por meio de sua herança mista, sua história familiar e sua vida vivida em diversos territórios franceses, Hinaupoko Devèze simboliza uma França pluralista, ao mesmo tempo insular e continental, orgulhosa de suas raízes e aberta ao mundo.

Em resumo, Hinaupoko Devèze não é apenas uma Miss França com inegável charme e elegância: ela também personifica uma mensagem de diversidade, resiliência e compromisso social. Do Taiti à França continental, sua trajetória reflete a mistura cultural e a riqueza do nosso país, ao mesmo tempo que destaca causas universais como a saúde mental.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
