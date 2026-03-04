Em um vestido ousado, a figura desta modelo húngara cativa os olhares.

Barbara Palvin Sprouse e seu marido, Dylan Sprouse, brilharam no Jantar de Gala do Louvre, em Paris, no final de fevereiro de 2026. A modelo húngara deslumbrante em um vestido branco escultural, cativando todos os olhares com sua elegância.

Um vestido branco com linhas dramáticas

Barbara usava um vestido branco com a barra adornada com franjas esvoaçantes que ondulavam a cada movimento. A silhueta, estruturada no busto e fluida na parte inferior, enfatizava sua cintura e adicionava uma dimensão teatral, perfeitamente adequada ao ambiente prestigioso do Louvre, aos pés da pirâmide.

Dylan Sprouse é o complemento perfeito.

Ao lado dela, Dylan Sprouse vestia um smoking preto texturizado com finas e brilhantes riscas de giz, composto por calças de alfaiataria e um paletó ajustado. Essa dupla monocromática — branco imaculado para ela, preto sofisticado para ele — criou um equilíbrio visual impecável. Como de costume em eventos sociais, Barbara e Dylan dominam a arte da coordenação sem esforço.

Fãs maravilhados: "É magnífico!"

As redes sociais explodiram em elogios: "Muito elegante", "É magnífico". Os seguidores adoram esse casal icônico, elogiando a capacidade de Barbara de combinar sensualidade e alta costura, enquanto Dylan adiciona um toque de cumplicidade.

Vestindo este vestido branco sob a Pirâmide do Louvre, Barbara Palvin Sprouse cativou mais uma vez, exibindo sua figura deslumbrante ao lado de Dylan. Os fãs, unânimes em sua admiração, celebraram uma elegância que mesclava ousadia e romance – um momento parisiense inesquecível.