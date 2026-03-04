Em um vestido ousado, a figura desta modelo húngara cativa os olhares.

Léa Michel
@realbarbarapalvin/Instagram

Barbara Palvin Sprouse e seu marido, Dylan Sprouse, brilharam no Jantar de Gala do Louvre, em Paris, no final de fevereiro de 2026. A modelo húngara deslumbrante em um vestido branco escultural, cativando todos os olhares com sua elegância.

Um vestido branco com linhas dramáticas

Barbara usava um vestido branco com a barra adornada com franjas esvoaçantes que ondulavam a cada movimento. A silhueta, estruturada no busto e fluida na parte inferior, enfatizava sua cintura e adicionava uma dimensão teatral, perfeitamente adequada ao ambiente prestigioso do Louvre, aos pés da pirâmide.

Dylan Sprouse é o complemento perfeito.

Ao lado dela, Dylan Sprouse vestia um smoking preto texturizado com finas e brilhantes riscas de giz, composto por calças de alfaiataria e um paletó ajustado. Essa dupla monocromática — branco imaculado para ela, preto sofisticado para ele — criou um equilíbrio visual impecável. Como de costume em eventos sociais, Barbara e Dylan dominam a arte da coordenação sem esforço.

Fãs maravilhados: "É magnífico!"

As redes sociais explodiram em elogios: "Muito elegante", "É magnífico". Os seguidores adoram esse casal icônico, elogiando a capacidade de Barbara de combinar sensualidade e alta costura, enquanto Dylan adiciona um toque de cumplicidade.

Vestindo este vestido branco sob a Pirâmide do Louvre, Barbara Palvin Sprouse cativou mais uma vez, exibindo sua figura deslumbrante ao lado de Dylan. Os fãs, unânimes em sua admiração, celebraram uma elegância que mesclava ousadia e romance – um momento parisiense inesquecível.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Aos 50 anos, Charlize Theron reafirma sua liberdade estilística.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 50 anos, Charlize Theron reafirma sua liberdade estilística.

Em Paris, Charlize Theron provou mais uma vez ser uma das figuras mais influentes no mundo da moda,...

Kristen Stewart faz um retorno retrô inesperado com este penteado icônico.

Mudar o visual sem sacrificar tudo: essa é a arte que Kristen Stewart domina com perfeição. Em sua...

"Muito elegante": Deva Cassel faz uma aparição marcante

A modelo e atriz franco-italiana Deva Cassel, filha de Monica Bellucci e Vincent Cassel, brilhou na primeira fila...

Sydney Sweeney revela um lado inesperado em um vídeo que está causando grande repercussão.

Conhecida por seus papéis memoráveis no cinema e na televisão, Sydney Sweeney recentemente chamou a atenção por um...

Essa aparição de Teyana Taylor com sua filha está derretendo corações nas redes sociais.

No tapete vermelho do SAG Awards de 2026, looks espetaculares não faltam como todos os anos. Desta vez,...

"Foi depressão": Ice Spice quebra o silêncio sobre sua perda de peso.

A rapper americana Ice Spice revelou recentemente os bastidores de sua transformação física, contando que um período de...