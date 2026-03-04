Kristen Stewart faz um retorno retrô inesperado com este penteado icônico.

Screen Kristen Stewart dans le film « Sacramento »

Mudar o visual sem sacrificar tudo: essa é a arte que Kristen Stewart domina com perfeição. Em sua recente aparição no Instagram, a atriz surpreendeu a todos com um corte undercut e uma franja curtinha.

O undercut, um verdadeiro parque de diversões para os cabelos.

Frequentemente associado à "estética alternativa", o undercut está voltando com força total. Seu princípio? Raspar parte do cabelo, geralmente na nuca ou nas laterais, mantendo o comprimento no topo.

O que torna este corte particularmente irresistível é a sua versatilidade e criatividade. A área raspada pode manter um estilo minimalista... ou transformar-se numa verdadeira tela para a autoexpressão. Padrões gráficos, linhas geométricas, desenhos sutis: a parte de trás da cabeça transforma-se numa tela artística. Uma forma divertida de afirmar a sua personalidade sem mudar todo o cabelo.

Outra vantagem: essa tendência combina com todos os comprimentos de cabelo. Seja cabelo curto, um bob estruturado ou longas madeixas esvoaçantes, o undercut funciona em qualquer lugar. Ele quebra as regras e oferece grande liberdade de estilo.

A versão característica de Kristen Stewart

Fiel à sua inclinação por transformações capilares, Kristen Stewart optou por uma versão tão estratégica quanto estilosa. Ela manteve o cabelo comprido, que cobria completamente a parte raspada quando solto. O resultado: um visual aparentemente discreto, mas assim que ela prendeu o cabelo, a surpresa apareceu. O undercut foi revelado na parte de trás, criando um contraste marcante entre o comprimento e a área raspada.

A isso se soma uma microfranja cortada logo acima das sobrancelhas, que estrutura o rosto e reforça o visual marcante. O resultado é ao mesmo tempo rebelde e controlado, minimalista e assertivo. Uma dualidade que reflete perfeitamente sua estética: brincar com as regras sem jamais se deixar limitar por elas.

Uma xícara que celebra a liberdade.

O undercut não é apenas uma tendência, é quase uma declaração de estilo. Ele permite transformar o penteado sem sacrificar o comprimento. Você pode exibi-lo ou escondê-lo, dependendo do seu humor, do seu estilo do dia ou da ocasião.

Em uma abordagem de beleza que valoriza a diversidade corporal, este corte é um sucesso. Ele não busca homogeneizar, mas sim revelar. Independentemente da textura, densidade ou cor do seu cabelo, o undercut se adapta e realça sua singularidade. É também uma forma de se reapropriar da sua imagem. Você decide quando e como mostrar esse seu lado mais ousado. Um gesto simples — prender o cabelo para trás — é suficiente para transformar completamente o seu visual.

Ao adotar um corte undercut, mantendo o comprimento, Kristen Stewart demonstra que não existe uma linha divisória rígida entre penteados "sensatos" e "ousados". Em última análise, a versão 2026 do undercut incorpora perfeitamente o espírito do momento: ousar sem pedir desculpas, brincar com a própria imagem e celebrar a individualidade.

