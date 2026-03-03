Essa aparição de Teyana Taylor com sua filha está derretendo corações nas redes sociais.

Fabienne Ba.
@teyanataylor/Instagram

No tapete vermelho do SAG Awards de 2026, looks espetaculares não faltam como todos os anos. Desta vez, foi a aparição da cantora, compositora, atriz e diretora americana Teyana Taylor com sua filha que chamou particularmente a atenção.

Uma indicação notável ao SAG Awards

No dia 1º de março, em Los Angeles, Teyana Taylor compareceu à cerimônia do Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), onde foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme "One Battle After Another". Para a ocasião, ela usou uma criação de Thom Browne. O vestido apresentava um design gráfico em patchwork em tons de cinza e creme no corpete, enquanto a saia, coberta de lantejoulas prateadas, se estendia em longas fitas rosa que formavam uma cauda dramática.

Ela completou o visual com joias marcantes da Tiffany & Co., além de uma maquiagem intensa nos olhos e lábios nude, em sintonia com o tema da noite, inspirado na elegância hollywoodiana das décadas de 1920 e 1930.

Rue Rose, uma convidada muito especial.

Ao lado dela, sua filha de cinco anos, Rue Rose Shumpert, atraiu tanta atenção quanto o próprio look. A pequena foi vista ajeitando a cauda do vestido da mãe antes das fotos serem tiradas, um gesto espontâneo que encantou imediatamente os fotógrafos. Ela usava uma blusa com gola Peter Pan por baixo de um cardigã listrado em azul claro e branco, combinado com uma saia estampada e botas pretas de cano curto. Sorrindo, ela posou de mãos dadas com a mãe, trocando olhares cúmplices com as câmeras.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Etalk (@etalkctv)

Uma sequência amplamente compartilhada online

Imagens da dupla no tapete vermelho circularam rapidamente nas redes sociais. Os usuários elogiaram a espontaneidade do momento, destacando a ternura e a alegria evidentes durante a sessão de fotos. Durante uma entrevista ao vivo, Rue Rose chegou a pegar o microfone brevemente para expressar sua felicidade por estar presente na cerimônia. Essa pequena intervenção amplificou a emoção em torno de sua aparição.

Um momento decisivo da cerimônia

Já vencedora do Globo de Ouro em janeiro passado, a cantora, compositora, atriz e diretora americana Teyana Taylor confirma sua ascensão no mundo do cinema. Sua presença no SAG Awards de 2026 foi ainda mais marcante por ter escolhido compartilhar o momento com sua filha.

Para além dos prémios e dos looks, esta aparição ficará marcada como um dos momentos mais comoventes da noite. Um momento simples, captado sob os holofotes, que tocou o público e incendiou as redes sociais.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
"Foi depressão": Ice Spice quebra o silêncio sobre sua perda de peso.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Foi depressão": Ice Spice quebra o silêncio sobre sua perda de peso.

A rapper americana Ice Spice revelou recentemente os bastidores de sua transformação física, contando que um período de...

Em um vestido estruturado, esta modelo russa redefine sua silhueta.

A modelo russa Irina Shayk recentemente causou sensação no tapete vermelho do Actor Awards 2026 com um vestido...

Diante das críticas sobre sua aparência, esta atriz de "Bridgerton" responde com confiança.

Nicola Coughlan, estrela de "Bridgerton", rejeita rótulos redutores sobre seu corpo e proclama sua radiante autoconfiança. A atriz...

Orgulhosa de seus cabelos grisalhos, Andie MacDowell chama a atenção na Semana de Moda.

Andie MacDowell continua a personificar a elegância descomplicada com um novo penteado na Semana de Moda de Milão....

26 anos depois, Gwyneth Paltrow retorna triunfalmente ao tapete vermelho com um vestido sensacional.

Após mais de duas décadas de ausência, ela escolheu uma noite altamente simbólica para seu retorno. Gwyneth Paltrow...

Demi Moore causou sensação graças a um vestido feito de um tecido surpreendente.

No tapete vermelho do SAG Awards 2026, as celebridades exibiram seus estilos mais ousados. Entre elas, Demi Moore...