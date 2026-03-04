"Muito elegante": Deva Cassel faz uma aparição marcante

A modelo e atriz franco-italiana Deva Cassel, filha de Monica Bellucci e Vincent Cassel, brilhou na primeira fila do desfile da coleção Outono/Inverno 2026-2027 da Dior durante a Semana de Moda de Paris. Seu look chamou a atenção, confirmando seu status como a nova musa da marca.

Uma seguidora fiel do novo visual.

Nos jardins das Tulherias, Deva Cassel sentou-se para aplaudir a coleção criada por Jonathan Anderson. Fiel à Dior, ela personificou uma versão ultramoderna do New Look, tão caro a Monsieur Dior, combinando tradição e estilo contemporâneo com elegância descomplicada.

Roupas de escritório elegantes e com design arquitetônico

Ela usava uma camisa azul listrada combinada com uma saia acinturada, evocando a icônica arquitetura estruturada da Dior. Essa silhueta "chique para o escritório", concebida como um uniforme reinventado, contrastava brilhantemente com os looks mais despojados da passarela. Um visual confiante, profissional e moderno ao mesmo tempo.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por ILY🤍💍 𝑓𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑣𝑎 🤍💍 (@cdeva2020)

A reação unânime: "Muito elegante".

Nas redes sociais e na imprensa, os elogios foram inúmeros: "Muito elegante", "Um arraso total", "Embaixadora perfeita da Dior". Os fãs elogiaram sua capacidade de usar o DNA da Dior com rara facilidade, ao mesmo tempo que o infundia com sua personalidade contemporânea.

Deva, a estrela da primeira fila da Semana de Moda.

Sentada casualmente na primeira fila, Deva Cassel demonstrou que se destaca tanto na passarela quanto como espectadora. Com apenas 21 anos, ela transita com desenvoltura entre desfiles de moda e convites VIP, provando que seu carisma natural a torna presença constante nos principais eventos da Semana de Moda de Paris.

Com essa aparição marcante na Dior, Deva Cassel exibe um visual impecável e elegante que mescla tradição e modernidade. "Muito elegante" em seu traje de escritório característico, ela confirma seu status como um novo ícone francês, iluminando Paris com uma luz tão atemporal quanto o New Look que ela veste tão bem.