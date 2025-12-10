Aos 20 anos, este ícone pop japonês revela sua identidade "transmasculina".

Em 6 de dezembro de 2025, no seu vigésimo aniversário, Cocona, integrante do grupo feminino japonês XG, fez um anúncio emocionante e histórico. Em uma mensagem publicada no Instagram, a artista revelou ser transmasculina e não-binária, compartilhando sua jornada pessoal e seu desejo de viver de acordo com sua identidade. Essa revelação, acolhida por muitos fãs e apoiada por sua equipe artística, marca um ponto de virada simbólico na indústria musical asiática.

Um anúncio marcado por coragem e sinceridade.

Em sua mensagem, compartilhada com mais de 3,2 milhões de seguidores, Cocona falou sobre sua transição, mencionando que havia se submetido a uma cirurgia de redesignação sexual no início do ano. A artista explicou que foi designada mulher ao nascer (AFAB), mas nunca se identificou com esse rótulo. Essa revelação pessoal reflete um profundo desejo de autenticidade e autoaceitação.

Cocona confidencia que o caminho para essa revelação foi longo e difícil: aceitar quem ele realmente é permitiu que ele "abrisse uma nova porta", se reconectasse consigo mesmo e visse o mundo sob uma luz mais livre e pacífica. Esse testemunho sincero foi percebido como uma mensagem de esperança para jovens em busca de identidade ou representatividade na comunidade artística.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por XG (@xgofficial)

O forte apoio de sua equipe e de sua gravadora.

Dentro do coletivo XG, a solidariedade foi imediatamente evidente. O produtor e CEO da gravadora XGALX, Simon Jakops, expressou profunda admiração pela coragem de Cocona, reafirmando o compromisso da gravadora em apoiar cada membro em seu desenvolvimento pessoal e artístico.

Numa publicação sincera, Simon Jakops enfatizou que a própria essência da XG reside na sinceridade, no crescimento e no respeito pela individualidade: "este é o coração, o NÚCLEO, de quem somos e do que queremos transmitir ao mundo."

Um momento histórico para a música asiática.

Com essa declaração, Cocona se torna a primeira figura transmasculina não-binária a se identificar abertamente como tal no pop asiático. Embora outros artistas, como o cantor, apresentador e ator sul-coreano Jo Kwon ou a boy band de K-pop sul-coreana XLOV, já tenham se identificado como "sem gênero" ou não-binários, este anúncio representa um marco significativo: oferece uma representação nova e necessária para a comunidade LGBTQ+ em uma indústria que permanece altamente normativa.

Desde sua estreia em 2022, o XG alcançou sucesso internacional, embarcando em inúmeras turnês mundiais e colaborações de prestígio. Às vésperas do lançamento de seu primeiro álbum, "THE CORE", previsto para janeiro de 2026, este anúncio adiciona uma dimensão humana e sincera à imagem do grupo: a da autenticidade e da coragem de serem eles mesmos.

Ao celebrar seu 20º aniversário, Cocona não apenas vivenciou um renascimento pessoal, como também abriu caminho para um diálogo mais inclusivo na cena musical asiática. Sua mensagem de liberdade e aceitação ressoa muito além dos fãs do XG, lançando nova luz sobre questões de gênero e identidade. Com o apoio de sua família, colegas e fãs, Cocona ilustra lindamente o poder de abraçar a própria verdade — a verdade de existir plenamente, sem concessões.