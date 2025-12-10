Search here...

Usando uma saia, esta modelo húngara exibe um look invernal ousado.

Léa Michel
Em todas as suas aparições públicas, Barbara Palvin cativa a atenção de fotógrafos e internautas. A modelo húngara causou sensação recentemente em um evento em Nova York. Com uma saia preta e jaqueta de couro, ela provou mais uma vez que domina a arte de combinar ousadia e elegância, mesmo no auge do inverno.

Um visual monocromático cheio de personalidade.

Na reinauguração da loja Rockefeller Center em Nova York, Barbara Palvin surgiu com um look chique e ao mesmo tempo ousado. Ela usava uma jaqueta de couro preta brilhante, fechada até o pescoço, o que lhe conferia um ar sofisticado e moderno. Para complementar a peça estruturada, a modelo optou por uma saia curta e fluida com uma fenda discreta que realçava suas pernas. O conjunto, que transitava entre o estilo urbano e o glamour, evocava uma confiança serena e um domínio perfeito das regras da moda contemporânea.

A elegância do minimalismo

Barbara Palvin optou por acessórios minimalistas para manter o equilíbrio do seu visual. Uma pequena bolsa preta e uma maquiagem leve, criada pela maquiadora Tobi Henney, foram suficientes para realçar sua beleza natural. Nas fotos compartilhadas no Instagram, ela posa com naturalidade em um cenário invernal, personificando a fusão entre a moda e a magia da estação.

Uma musa do estilo de inverno

Essa aparição não é um caso isolado. Apenas alguns dias antes, a modelo havia encantado seus fãs com um vestido amarelo de cetim de mangas compridas com detalhes em renda preta. Ao exibir consistentemente looks deslumbrantes, Barbara Palvin confirma seu status como um ícone da moda internacional, capaz de transformar cada aparição em uma declaração de estilo.

Com uma minissaia e jaqueta de couro, Barbara Palvin prova que ousadia pode rimar perfeitamente com elegância, mesmo quando as temperaturas caem. Sua atenção aos detalhes, confiança e carisma natural continuam a inspirar fãs de moda, consolidando seu lugar entre as figuras icônicas do chique moderno.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
